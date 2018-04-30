Минсоцразвития прокомментировало иск прокуратуры о нарушении прав инвалидов

Иск прокуратуры о нарушении жилищных прав инвалидов и их семей в Прикамье прокомментировали в Министерстве социального развития края.

В ведомстве отрицают факт бездействия краевого правительства в отношении нарушения жилищных прав детей-инвалидов и их семей.

«Предоставление жилья — это полномочия ОМС. В связи с тем, что они не обеспечивают, прокуратура вышла с иском к правительству о выделении финансирования ОМС на эти цели. Это не бездействие правительства, а поиск вариантов решения вопроса, относящегося к компетенции ОМС», — ответили в Минсоцразвития края «АиФ-Прикамье».

Как пояснили в ведомстве, жилищный кодекс предусматривает право на внеочередное предоставление жилых помещений инвалидам, страдающим заболеваниями по перечню, утверждённому Министерством здравоохранения России

«Жилищные права реализуются органами местного самоуправления. Административный иск прокуратуры рассматривается в настоящее время в суде. Очередное заседание назначено на 10 мая. Правительством края вопрос прорабатывается, уточняются способы реализации жилищных прав инвалидов, имеющих право на внеочередное предоставление жилого помещения, кроме того определяется реальная численность граждан, которые могут претендовать на её получение», — рассказали в Минсоцразвития.