Родители заявили об исчезновении дочери, которую совратил уральский судья

20-летняя жительница Челябинской области ушла из дома два дня назад и не вернулась. Родители связывают исчезновение дочери с тем, что девушка, предположительно, девять лет была жертвой сексуальных домогательств собственного дяди.

Родители Татьяны пытались несколько раз возбудить дело на мужчину, но довести это до конца не удавалось, так как он занимал пост судьи в уральском городе Коркино

Исчезновение девушки случилось после того, как ее отец не оставил своих попыток привлечь сводного брата к ответственности.

Как сообщает местный телеканал 31.ru, Татьяна и ее младшая сестра Оля стали жертвами домогательств в 2013 году. Мать и учителя тогда заметили, что поведение старшей девочки стало развязным.

Психологи центра здоровья, куда направили Татьяну от школы, тогда предположили, что, возможно, она имеет сексуальную связь с 12 лет. Однако позже они опровергли эту информацию. Тогда родители стали приглядываться к близкому окружению школьницы.

Оказалось, что чрезмерное внимание к девочке проявлял сводный брат ее отца. Мужчина тогда работал судьей и часто бывал в доме семьи. Когда родители отважились поговорить с дочерью, она рассказала, что дядя совратил ее в 11 лет.

«Он предложил ей выпить газировки, потом угостил вином, показывал ей фильмы порнографического содержания, сначала целовал и ласкал, а затем стал совершать в отношении моей дочери действия сексуального характера — половой акт в оральной форме», — рассказал отец девочки.

По его словам, судья дарил школьнице различные подарки и давал деньги в обмен на молчание.

В 2016 году глава семейства написал на брата заявление в Следственный комитет

«Опрошенная Ольга (младшая сестра потерпевшей. — прим „Ридуса“ ) пояснила, что дядя проявлял интерес к ней и ее сестре не как к племянницам, а как к женщинам, периодически касался груди, попы, но с ней он был более сдержанным, так как она негативно реагировала на его касания. Также в 2013 году, когда именно, не помнит, она вместе с Татьяной была у дяди в гостях и видела, что он с ней смотрел порнографический фильм. Были ли между ними половые сношения, ей неизвестно», — говорилось в материалах проверки.

Уголовное дело в отношении судьи так и не завели, так как мужчина отрицал кукую-либо связь с племянницей, а девочка оказалась девственницей. Впоследствии Татьяна сама неоднократно меняла показания в отношении дяди. Родители считают, что это происходило под его давлением. Известно, что она и сейчас имеет с ним сексуальные отношения, вероятно, уже добровольно.

Органы не стали возбуждать дело еще и в связи с истечением сроков давности уголовного преследования в отношении обеих девочек. И это несмотря на то, что, когда судья демонстрировал свой половой орган и делал непристойные предложения младшей племяннице, ей на тот момент было всего 8 лет, говорит отец.

Он вновь потребовал возбуждения уголовного дела и направил письма губернатору Челябинской области, председателю СК РФ и уполномоченному по правам ребенка.

По словам отца семейства, все годы, что он пытается привлечь брата к ответственности, в его адрес поступают угрозы. Сейчас мужчина уже не является судьей, он вышел на пенсию. Но родители опасаются, что он может совратить других детей, так как однажды видели в его квартире девочки 12 лет, которую он представил как свою горничную.