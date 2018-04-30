В Помпеях впервые за 20 лет нашли останки ребенка

Еще в феврале итальянские археологи сделали удивительное открытие, но сообщили о нем только в конце апреля: в Помпеях нашли хорошо сохранившийся скелет ребенка, погибшего при извержении Везувия в 79 году нашей эры. Находка редчайшая. По словам директора Археологического парка Помпеи Массимо Осанна (Massimo Osanna), со времени последней находки такого рода прошло больше двадцати лет.

Открытие оказалось не только уникальным, но и весьма необычным. Первая особенность — место, где были найдены останки. Центральные термы (общественные бани) Помпей — огромный комплекс из красного кирпича, который на момент гибели города еще не был достроен, но уже частично функционировал. Сейчас здесь работают реставраторы и территория закрыта для туристов, хотя раскопки давно не ведутся: считалось, что термы были подробно изучены в 1877-1878 годах и с тех пор никаких крупных находок на участке не было.

Однако в мертвый город пришли современные технологии, а с ними — новые открытия в старых местах. Например, в марте исследователи сообщили, что с помощью дронов, лазерного сканирования и 3D-визуализации был обнаружен ранее неисследованный городской квартал. А детский скелет в Центральных термах был найден практически случайно, во время обкатки новейшего оборудования («видеоэндоскопа», как его назвали журналисты), способного выявлять подземные пустоты и участки разной плотности.

«Находка исключительная, причем мы сделали ее в районе, который считали полностью раскопанным в XIX веке», — подчеркнул особенность открытия Массимо Осанна, большой поклонник современных технологий и междисциплинарных исследований. Впрочем, сам процесс раскопок за столетия мало изменился: участок с обнаруженной подземной аномалией расчищали по старинке, руками и мягкими кисточками.

Антрополог Валерия Аморетто расчищает найденные кости. Фото: La Repubblica

Останки лежали на небольшой глубине, всего в 10 см под поверхностью земли. Сначала археологи обнаружили маленький череп, а затем — остальные кости. Первичный осмотр показал, что останки принадлежат ребенку 7-8 лет, сообщает издание The Telegraph. К удивлению ученых, положение костей ног было неестественным, словно кто-то их собрал и аккуратно положил рядом с верхней частью скелета, перпендикулярно костям таза (см. заглавное фото).

По мнению Осанны, эти останки уже находили раньше: Центральные термы были главным объектом раскопок 1877-1878 годов, и кости, возможно, обнаружили уже тогда, но по какой-то причине решили оставить на месте. Наиболее вероятное объяснение — с этого тела не смогли сделать гипсовый слепок по технологии, изобретенной в 1864 году тогдашним руководителем раскопок Джузеппе Фиорелли.

И это — вторая особенность современной находки. Ребенок погиб не так, как большинство жертв Везувия в Помпеях.

Одна из знаменитых гипсовых отливок с тела погибшего в Помпеях. Изображение: vulkane.net / Youtube

Вопреки распространенному мнению, за 18 часов страшного извержения погибли далеко не все горожане: из 20 тысяч жителей успели спастись почти 90%. К настоящему времени найдено около 1150 человеческих останков из предполагаемых двух тысяч жертв. Долгое время считалось, что основной причиной смерти стало удушье: на эту теорию частично повлияли «показания» очевидца, Плиния Младшего — в двух письмах Тациту он рассказал об извержении и обстоятельствах смерти своего дяди, Плиния Старшего.

«Наконец огни и предвестник огней — запах серы — обратили других в бегство, и его заставили встать. Он поднимается, опираясь на двух молодых рабов, и в то же мгновенье падает мертвым. Как я думаю, слишком густая мгла, которой был наполнен воздух, прервала его дыхание, и он задохнулся…» — Плиний Младший, «Письма». Перевод С. П. Кондратьева

Однако знания и технологии XXI века заставили ученых усомниться в подобном сценарии. Исследование останков и моделирование извержения продолжаются до сих пор, но уже очевидно, что в Помпеях, Геркулануме, Стабиях и Оплонтисе события разворачивались по-разному, и умирали люди тоже по-разному.

В Помпеях все началось с вулканического пепла, падавшего почти невесомыми хлопьями. Однако вскоре на город обрушился град лапилли — «камешков» из пористой лавы, а затем — вулканические бомбы и многокилограммовые куски шлака. Под их весом рушились крыши и стены домов, под завалами погибли десятки людей, прятавшихся в помещениях, а от прямых попаданий умирали те немногие, кто остался на улицах.

В последние годы появилась еще одна теория, объясняющая результаты лабораторных исследований сотен других останков: ученые обнаружили обгоревшие и «взорванные» изнутри черепа, красноватый налет на костях и слишком динамичные позы погибших, словно смерть наступила мгновенно и внезапно.

Известно, что на Помпеи, как и на Геркуланум, обрушилось шесть волн пирокластического потока — раскаленной смеси вулканических газов, пепла и камней. Помпеи, как наиболее удаленный от Везувия город, принял удар четвертой, пятой и шестой волны, довольно медленных (скорость потока едва превышала 100 км/час) и относительно «холодных» (250-300 °C) — однако даже при таких условиях происходит мгновенное испарение влаги, «взрыв» мозга и крови, смерть наступает в течение пары секунд: на некоторых останках нашли следы направленного ожога, симметричные отверстия в черепах, а красная «пыль» с высоким содержанием железа, покрывавшая кости, оказалась выпаренной человеческой кровью.

Останки погибших от раскаленного пирокластического потока в Геркулануме. Изображение: кадр из видео Smithsonian Channel / Youtube

Однако температура пирокластического потока в Помпеях была почти в два раза ниже, чем в Геркулануме — там она достигала 600 °C и плоть с костей испарилась за мгновение, тогда как в Помпеях тела погибших сохранились, покрытые многометровыми слоями лапилли и пепла. Слой пепла со временем затвердел в результате контакта с дождевыми водами, став своеобразной скорлупой, а плоть «законсервированных» таким образом тел медленно разлагалась в течение первых 30-40 лет после извержения, оставив после себя пустоты с костями.

Этот феномен подсказал археологам XIX века идею заполнить пустоты гипсом для получения трехмерных изображений погибших людей. Несмотря на мрачную известность «живых фигур», таких слепков сделано меньше сотни (из почти 1150 найденных останков).

Гипсовый слепок ребенка, найденного в «Доме золотого браслета». Фото: Berthold Steinhilber

В конце 1870-х отливка фигур была приоритетом, и кости ребенка не заинтересовали первых исследователей Центральных терм, в отличие от современных ученых: для многих из них это первая подобная находка в жизни, не все застали предыдущее открытие в 1990-х.

Археологи сразу обратили внимание на то, что кости лежат в слое пирокластического потока. Это противоречит установленной стратиграфии извержения в Помпеях: здесь в нижнем слое находятся лапилли, они первыми обрушились на город, а верхний слой состоит из затвердевшего пепла. Однако на участке с детским скелетом слой лапилли практически отсутствует.

Место, где были найдены останки. Фото: Parco Archeologico di Pompei

Это подсказало археологам возможный сценарий гибели ребенка. Одинокий и напуганный, он искал укрытие от падающих с неба камней. Небольшое помещение на входе в недостроенный комплекс общественных бань показалось ему надежным убежищем — и поначалу так оно и было: крыша и стены римской постройки выдержали вес лапилли и вулканических глыб.

Но затем на город обрушилась раскаленная лавина вулканических газов, пепла и шлака. «Пирокластический поток проник через окна, как в Геркулануме, и „запечатал“ все помещение», — поясняет Массимо Осанна.

Извержение Этны в 2012 году. Пирокластический поток. Изображение: Etna Walk / Youtube

По мнению исследователей, ребенок не был раздавлен рухнувшей крышей или падающими с неба булыжниками, он не почувствовал смертельного жара пирокластического потока, погубившего большинство горожан. Он умер раньше, «по Плинию Младшему»: задохнувшись в облаке пепла и вулканических газов. Во всяком случае, именно такую причину смерти — медленное удушье, а не мгновенную гибель от экстремального жара — объявили археологи.

Кости уже перевезли в лабораторию для дальнейших исследований. Ученые надеются, что анализ ДНК поможет определить пол ребенка, его точный возраст и пережитые заболевания.

Каждая такая находка способна привнести новые детали в трагическую картину гибели города. Почти 2000 лет спустя Везувий все еще остается единственным активным вулканом материковой Европы: последнее крупное извержение произошло в 1944 году.

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