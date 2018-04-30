Сотрудники Нововоронежской АЭС получили награды на церемонии «Человек года-2017»

Вручение прошло в Москве . Церемония награждения пятого, юбилейного конкурса «Человек года» состоялась в Москве в среду, 25 апреля. Среди лучших работников атомной отрасли оказались и сотрудники Нововоронежской АЭС. В этом году на сцену за наградами выходили не только победители, но и финалисты номинаций: все они получили памятный подарок — именные часы от генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачёва . Вручая награды, глава отрасли отметил впечатляющие масштабы конкурса и особую атмосферу церемонии вручения атомного «Оскара».

Сергея Кириенко. — Самое главное чувство — это чувство благодарности каждому из трехсот тысяч человек, которые честно работают на своих местах. Где мы с вами — там лучшие достижения и рекорды! — заявил Алексей Лихачёв. Завершилась церемония вручением специального приза «Лучший проект десятилетия». Победители приняли его из рук председателя Наблюдательного совета «Росатома», первого заместителя руководителя администрации президента РФ

Собравшихся ждал сюрприз. Первые места достались всем троим финалистам. На вершину пьедестала поднялись команды: генерального инспектора концерна «Росэнергоатом» Николая Сорокина (за сохранение генерирующих мощностей в объёме 17,8 ГВт); вице-президента по проекту АЭС «Ханхикиви» АО ИК «АСЭ» Виталия Полянина (за совместный проект инжинирингового, машиностроительного и электроэнергетического (Концерн «Росэнергоатом») дивизионов «15 блоков за 10 лет!». Участники команды от Концерна «Росэнергоатом»: Ростовская, Белоярская, Ленинградская и Нововоронежская АЭС) и первого заместителя директора по производству и эксплуатации АЭС концерна «Росэнергоатом» Олега Черникова (за проект по сохранению генерирующих мощностей, разработку и внедрение технологии восстановления ресурсных характеристик графитовых кладок реакторов РБМК).

Сергей Кириенко лично поздравил победителей. — Раз за разом, на протяжении всей своей большой истории, коллектив атомной отрасли доказывал, что невозможное возможно. Так случилось и сейчас: масштабные, прорывные проекты казались неосуществимыми, но были реализованы. Эти три проекта-финалиста нельзя разделять. Поэтому мы решили объявить три первых места, — пояснил Сергей Кириенко.

За пять лет существования конкурса было подано 6300 заявок, из них в 2017 году — 1818 (это на 25% больше, чем в прошлом), в финал вышли 369 человек. В юбилейном году можно было принять участие в 55 номинациях: дивизиональных, общекорпоративных, специальных номинациях генерального директора. Была учреждена новая спецноминация — «За укрепление международного авторитета», в ней принимали участие специалисты, работающие над зарубежными проектами. В спецноминации «Команда года» оценивались только участники российских проектов.

Также появилось шесть новых дивизиональных номинаций: «Слесарь РЗА», «Аппаратчик химводоочистки» в электроэнергетическом дивизионе, «Аппаратчик газоразделительного производства», «Слесарь механосборочных работ», «Аппаратчик конденсационно-испарительной установки» в топливном дивизионе, «Математик» в ядерно-оружейном комплексе. Основные критерии отбора — значимые результаты работы, эффективные подходы к решению задач, разделение корпоративных ценностей и профессиональные качества кандидатов.

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