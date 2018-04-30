В Череповце поймали двух наркосбытчиков

Череповце в Вологодской области поймали двух закладчиков. Ими оказались обычные офисные служащие, которые раскладывали наркотики по гаражам, после чего связывались с покупателем и сообщали место хранения, сообщает информагентство Nation News.

Во время задержания у 28 и 29-летнего мужчин нашли более 30 граммов синтетического наркотика, это подтвердила экспертиза. Позднее прошли обыски в их домах и на месте работы. В последнем обнаружился пакет с крупной партией веществ.

Оказалось, что внутри — два вида синтетики общей массой более 520 граммов. Также там были весы и прочие приспособления для расфасовки. За это дело им грозит до 20 лет тюрьмы.