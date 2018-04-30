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«Алло, сын! Я заблудился в лесу!»
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«Алло, сын! Я заблудился в лесу!» 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Фото: pixabay.com«Алло, сын! Я заблудился в лесу!»
Грибной сезон вот-вот начнется, а значит, люди снова и снова будут теряться в лесу. К счастью, сотовая связь может ловить и в глухой чаще. Что делать, чтобы вывести родственника из леса?
Советует Сергей Шухрин, руководитель ПСО «Волонтер».
В лесу очень важно беречь запас аккумулятора. Поэтому первым делом скажите родственнику: «Не звони всем подряд. Отвечай на звонки только мои и спасателей» (сами вы параллельно связываетесь с ними и передаете всю информацию).
Посоветуйте родственнику перевести телефон в экономный режим, отключить все приложения, но не говорите: «Выключи телефон!» Такое бывает и неоднократно: люди выключают, и все. Связаться с ними невозможно.
Есть вариант: «выключи телефон на ночь, но утром включи!» — ночью все равно никто искать не пойдет, да и сам человек тоже будет спать.
Оцените, насколько хорошо человек владеет телефоном. «Ты сможешь отправить координаты?» — «Чё?» Понятно, даже не пытайтесь его дистанционно научить этому — не тот случай.
Спросите, где человек заходил в лес? У какой деревни оставил машину? Как долго он шел? Где было солнце? Видит ли он облака и в какую сторону они плывут?
А дальше, если человек совсем не понимает, где он находится, попросите его никуда не ходить: так будет проще найти. Пусть укроется от дождя, собирает воду, разводит костер…
Но, если он прислал координаты и вы нашли эту точку на карте и видите: совсем недалеко трасса, железная дорога, река, деревня и человек может туда выйти — направляйте его. Ориентироваться можно по солнцу или направлению облаков (в Яндекс — погода) можно посмотреть направление ветра. Здоровый взрослый запросто может пройти за сутки 10-20 км.
Но! Важно смотреть не только на карту со спутника, но и на топографическую карту. Потому что на спутнике болота не видны. И вы человека-то пошлете, а он не дойдет.
Еще совет: напомните заблудившемуся: пусть оставляет за собой следы. Модно палками выложить стрелку — показать направление своего движения. Повесить на сучок полиэтиленовый пакет. Выкладывать какие-то буквы из шишек. Спасатели это заметят и поймут, что они на правильном пути.
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