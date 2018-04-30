Ещё
Служебная собака Рига помогла полицейским найти заблудившуюся в лесу девочку в Республике Саха
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Служебная собака Рига помогла полицейским найти заблудившуюся в лесу девочку в Республике Саха 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
«Сотрудник полиции инспектор-кинолог вместе со служебной собакой Ригой нашли 6-ти летнюю девочку, заблудившуюся в лесном массиве», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сегодня около 10 часов утра в дежурную часть муниципального управления МВД России «Якутское» поступило сообщение от местной жительницы п. Маган, о пропаже ее шестилетней дочери, которая около 8 часов утра вышла во двор погулять со своей собакой.
На место происшествия незамедлительно была направлена розыскная группа из 27 сотрудников полиции и 16 спасателей. В составе группы находился инспектор-кинолог капитан полиции Гаврил Семенов со своим напарником — розыскной немецкой овчаркой Ригой. Рига взяла след ребенка в сторону лесного массива с болотистой местностью. Примерно через 3,5 часа поисков, около 14 часов дня шестилетняя девочка была обнаружена в лесу примерно в 5 км от поселка.
Состояние ребенка удовлетворительное.
Министерство внутренних дел Российской Федерации: последние новости
Ветераны МВД и Общественный совет УМВД России по Приморскому краю провели «Урок Победы» для молодежи Полицейские провели для орловских студентов квест-игру «Скажи наркотикам - нет» Полицейские Красноперекопска призвали горожан пользоваться электронным порталом Gosuslugi.ru
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении436
Немецкие летчики массово увольняются из-за России66
Садальский прилюдно унизил Галкина43
На Украине захотели лишить русских работы221
«Россия должна отдать мост»346
Видео
00:40
США только сейчас заметили проблему Украины
Украина Конфликты
01:35
Раскрыт заработок Цымбалюк-Романовской на ТВ
Шоу-бизнес
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
02:26
Как живет покинувший Россию Караченцов
Шоу-бизнес
07:30
«Газпром» стал ближе к Турции
Компании Ближний Восток
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:29
Садальский прилюдно унизил Галкина
Шоу-бизнес
00:28
«Украина не решит проблемы Донбасса миром»
Украина В мире
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение