Служебная собака Рига помогла полицейским найти заблудившуюся в лесу девочку в Республике Саха

Сегодня около 10 часов утра в дежурную часть муниципального управления МВД России «Якутское» поступило сообщение от местной жительницы п. Маган , о пропаже ее шестилетней дочери, которая около 8 часов утра вышла во двор погулять со своей собакой.

На место происшествия незамедлительно была направлена розыскная группа из 27 сотрудников полиции и 16 спасателей. В составе группы находился инспектор-кинолог капитан полиции Гаврил Семенов со своим напарником — розыскной немецкой овчаркой Ригой. Рига взяла след ребенка в сторону лесного массива с болотистой местностью. Примерно через 3,5 часа поисков, около 14 часов дня шестилетняя девочка была обнаружена в лесу примерно в 5 км от поселка.

Состояние ребенка удовлетворительное.