Интернет сходит с ума: люди в фотошопе убирают птицам крылья

В сети часто появляются странные флешмобы и необъяснимые тренды, но этот точно собьет вас с толку: люди убирают крылья птицам в фотошопе, а потом приделывают к ним человеческие руки (или не приделывают).

Тренд пошел от пользователя под ником emery @ shadowban. Он сделал твит с отредактированными фотографиями двух птиц, у которых отсутствуют крылья — чайка и белоголовый орлан.

hehehe birds with no wings hehehe pic.twitter.com/MRHGg7p0R5

— emery @ shadowban (@eIvysh) 23 апреля 2018 г.

«Хехехе, птицы без крыльев, хехехе».

За короткое время пост стал вирусным и набрал более 230 тысяч лайков. Многие пользователи вдохновились бескрылыми пернатыми и начали присылать свои варианты неполноценных птиц.

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— MAKE Love, Simon NC16 IN SINGAPORE (@thashamonique) 24 апреля 2018 г.

Некоторые также вспомнили птиц, которые способны убирать крылья во время полета, это делает их похожими на других «участников флешмоба».

@coaIsack

@coaIsack

Другие пользователи вспомнили птиц киви, изначально рожденных без крыльев.

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— Flis Flos (@FlixTeam) 24 апреля 2018 г.

Кто-то опубликовал в ветке комментариев к бескрылым фотографию принца Уильяма и Кейт Миддлтон , очевидно, машущих обездоленным птицам.

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— Rundi Osak (@TehlohSuwi) 25 апреля 2018 г.

Однако в какой-то момент что-то пошло не так, и на смену бескрылым птицам пользователи начали постить птиц с человеческими руками. Как оказалось, большинству пернатых мускулистые руки пришлись в самый раз.

Step 1: dispose of wings

Step 2: attach arms

Step 3:?

Step 4: pic.twitter.com/Hk6cxJPK7l

— Vaalan (@VaalanHei) 24 апреля 2018 г.

pic.twitter.com/pdxfQx9on7

— ItsYaBoi_JJ (@lilSpaghet90) 25 апреля 2018 г.

Стоит отметить, что тренд приделывать руки птицам появился давно. В рунете уже вовсю успели посмеяться над мемом с возмущенным зябликом «Так, блэт» и птицей «ШТОШ».