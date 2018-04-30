Интернет сходит с ума: люди в фотошопе убирают птицам крылья 

В сети часто появляются странные флешмобы и необъяснимые тренды, но этот точно собьет вас с толку: люди убирают крылья птицам в фотошопе, а потом приделывают к ним человеческие руки (или не приделывают).
Тренд пошел от пользователя под ником emery @ shadowban. Он сделал твит с отредактированными фотографиями двух птиц, у которых отсутствуют крылья — чайка и белоголовый орлан.
hehehe birds with no wings hehehe pic.twitter.com/MRHGg7p0R5
— emery @ shadowban (@eIvysh) 23 апреля 2018 г.
«Хехехе, птицы без крыльев, хехехе».
За короткое время пост стал вирусным и набрал более 230 тысяч лайков. Многие пользователи вдохновились бескрылыми пернатыми и начали присылать свои варианты неполноценных птиц.
pic.twitter.com/HquwTCxyY9
— MAKE Love, Simon NC16 IN SINGAPORE (@thashamonique) 24 апреля 2018 г.
Некоторые также вспомнили птиц, которые способны убирать крылья во время полета, это делает их похожими на других «участников флешмоба».
@coaIsack
@coaIsack
Другие пользователи вспомнили птиц киви, изначально рожденных без крыльев.
pic.twitter.com/J1yIXcjujr
— Flis Flos (@FlixTeam) 24 апреля 2018 г.
Кто-то опубликовал в ветке комментариев к бескрылым фотографию принца Уильяма и Кейт Миддлтон, очевидно, машущих обездоленным птицам.
pic.twitter.com/0PTuOGZUYX
— Rundi Osak (@TehlohSuwi) 25 апреля 2018 г.
Однако в какой-то момент что-то пошло не так, и на смену бескрылым птицам пользователи начали постить птиц с человеческими руками. Как оказалось, большинству пернатых мускулистые руки пришлись в самый раз.
Step 1: dispose of wings
Step 2: attach arms
Step 3:?
Step 4: pic.twitter.com/Hk6cxJPK7l
— Vaalan (@VaalanHei) 24 апреля 2018 г.
pic.twitter.com/pdxfQx9on7
— ItsYaBoi_JJ (@lilSpaghet90) 25 апреля 2018 г.
Стоит отметить, что тренд приделывать руки птицам появился давно. В рунете уже вовсю успели посмеяться над мемом с возмущенным зябликом «Так, блэт» и птицей «ШТОШ».