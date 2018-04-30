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18 рыбаков эвакуировали со льда на озере Беликуль в Красноармейском районе
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18 рыбаков эвакуировали со льда на озере Беликуль в Красноармейском районе 

АиФ 57 минут назад
Фото: АиФ
Под рыбаками на озере Беликуль начал расходится лёд, 18 человек пришлось эвакуировать с середины озера, сообщает пресс-служба МЧС России по Челябинской области.
Вчера, 29 апреля, спасатели отряда Поисково-спасательной службы регионального Министерства общественной безопасности при помощи спецсредств помогли выбраться на берег 18 рыбакам, которые рыбачили на льду водоёма Беликуль в Красноармейском районе. Всего на озере находились около 50 человек.
Любители подлёдной рыбалки расположились на тонком льду ближе к середине озера. Когда спасатели выдвинулись за ними лёд уже начал трещать и расходиться. На рыбаков одели спасательные жилеты и повели к берегу. У кромки льда их также ждала лодка для дополнительной опоры. После благополучного исхода операции любителям рыбалки была предложена медицинская помощь, однако она никому не потребовалась.
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