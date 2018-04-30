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Бердымухамедов: Мы от СНГ не отходили и не отойдем
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Бердымухамедов: Мы от СНГ не отходили и не отойдем 

Мир24 1 час назад
Туркменистан не собирается отдаляться от СНГ, заявил президент страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает государственное информационное агентство «Туркменистан сегодня».
«Вы можете воочию увидеть, как мы обсуждаем вопросы в составе Содружества Независимых Государств. Туркменистан как нейтральное государство, признанное ООН, не участвует в каких-либо блоках, военных союзах. Но мы от СНГ не отходили и не отойдем. Как нейтральная страна, мы являемся ассоциированным членом, и, причем, активным. И вот пример. Мы сейчас — сопредседатели, а в сентябре в Душанбе примем председательство в Содружестве Независимых Государств. И мы уже предлагаем очень многое», — сказал Бердымухамедов.
По его словам, в год председательства Туркменистан планирует внести «много предложений гуманитарного характера», в частности по вопросам здравоохранения, охраны здоровья детей, правильной вакцинации. Он напомнил, что российский президент Владимир Путин провозгласил следующий год Годом театра. Во время визита в Ашхабад в прошлом году Путин предложил «год, когда Туркменистан будет председательствовать в СНГ, назвать Годом архитектуры и строительства», сказал Бердымухамедов. «Мы поддержали эту идею и уже подписан документ по ней», — добавил туркменистанский лидер.
Он отметил, что это сплачивает народы и укрепляет дружбу.
«Вот мы, соседи — с Азербайджаном, Казахстаном, Россией, Узбекистаном, Таджикистаном, Кыргызстаном, Афганистаном, Пакистаном, а там, за горами Иран — и со всеми мы дружно живем! Мы открыты! Мы ведем политику «открытых дверей», — подчеркнул Бердымухамедов.
Кроме того, он заявил, что гордится дружбой с Россией.
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