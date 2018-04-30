Власти Можги полдня собственными силами пытались справиться с прорывом плотины

Можга. Удмуртия . Власти Можги полдня пытались собственными силами справиться с последствиями прорыва плотины на пожарном водоеме. Как рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов , гидротехническое сооружение отремонтировали в 2016 году силами местных предприятий.

Около 7 часов утра в воскресенье, 29 апреля, пруд прорвал плотину. В единую дежурно-диспетчерскую службу информация поступила только вечером. «Коллеги подумали, что смогут сами справиться», — отметил Семенов.

По словам премьер-министра, местные власти нарушили порядок информирования в условиях, близких к ЧС.

"Все главы муниципальных образований предупреждены, что нарушение порядка информирования является строгим нарушением и будет наказываться мерами дисциплинарной ответственности", — заявил Семенов.

Напомним, что в Можге остаются подтопленными более 30 участков. Власти города ввели режим ЧС.