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Власти Можги полдня собственными силами пытались справиться с прорывом плотины
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Власти Можги полдня собственными силами пытались справиться с прорывом плотины 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Можга. Удмуртия. Власти Можги полдня пытались собственными силами справиться с последствиями прорыва плотины на пожарном водоеме. Как рассказал председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов, гидротехническое сооружение отремонтировали в 2016 году силами местных предприятий.
Около 7 часов утра в воскресенье, 29 апреля, пруд прорвал плотину. В единую дежурно-диспетчерскую службу информация поступила только вечером. «Коллеги подумали, что смогут сами справиться», — отметил Семенов.
По словам премьер-министра, местные власти нарушили порядок информирования в условиях, близких к ЧС.
"Все главы муниципальных образований предупреждены, что нарушение порядка информирования является строгим нарушением и будет наказываться мерами дисциплинарной ответственности", — заявил Семенов.
Напомним, что в Можге остаются подтопленными более 30 участков. Власти города ввели режим ЧС.
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