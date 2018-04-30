Как удалить геотеги с фотографий на iPhone

Как удалить геотеги с фотографий на iPhoneГеотеги — это специальные метки с координатами места, где было сделано фото. Такие метки могут оставлять цифровые камеры и смартфоны, они записываются в файл и могут передаваться вместе со снимком.

С одной стороны это помогает разобраться, где было сделано фото. Подобные метки используют всевозможные сервисы и приложения для наглядного отображения снимков на карте или группировки фото по месту съемки.

С другой стороны данные могут скомпрометировать кого-либо, часто такие сведения используют в преступных целях.

Чтобы обезопаситься, следует либо вовсе отключить создание подобных меток, либо удалять их с фото перед передачей кому-либо или публикацией в сети.

Как отключить геотеги

1. Перейдите по пути Настройки — Конфиденциальность — Службы геолокации.

2. Откройте раздел Камера и запретите использование геолокации для данного приложения.

Разумеется, теги не будут проставляться при наличии разрешения для приложения, но при отключенном геолокационном модуле.

Как удалить геотеги с фото

Найти геотеги на старых фото и удалить их можно при помощи сторонних приложений из App Store.

Рекомендуем использовать программы Koredoko, Exif Viewer Lite или Metaphoto.

Все приложения бесплатные, но имеют определенные ограничения.

Metaphoto удобно использовать в качестве быстрого сортировщика снимков. Для изменения информации о снимке придется совершить встроенную покупку, но для быстрого поиска фото с метками программа подойдет.

Открываем приложение и в верхнем меню выбираем фильтр Tagged with Location. Так получится сразу увидеть все снимки с геотегами из галереи.

Exif Viewer Lite удобен тем, что встраивается в стандартное приложение Фото. Открываем просмотрщик фото, нажимаем кнопку Поделиться и через меню Еще добавляем кнопку Exif Viewer Lite.

Теперь для просмотра геотегов можно быстро использовать данную пиктограмму.

Koredoko — одна из самых удобных бесплатных программ для редактирования геотегов. При выборе фото следует нажать на пиктограмму возле снимка и в меню Поделиться сохранить снимок без метаданных. Оригинал после этого придется вручную удалить из галереи.

Любопытнее всего здесь выглядит возможность быстрого изменения геотегов. Достаточно просто перетянуть снимок на карте на новое место и согласиться на замену геотегов.

⭐ Спасибо re:Store за полезный совет.