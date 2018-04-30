Минобороны опубликовало схемы проведения парадов в 27 городах

В частности, можно узнать порядок расположения парадных расчётов и число задействованных военнослужащих, а также получить информацию о привлекаемых образцах вооружения и техники.

Детали о параде в Москве появятся в отдельном приложении на сайте ведомства.