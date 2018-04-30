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Минобороны опубликовало схемы проведения парадов в 27 городах
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Минобороны опубликовало схемы проведения парадов в 27 городах 

RT на русском 2 часа назад
Министерство обороны России опубликовало на своём сайте интерактивные схемы проведения парадов Победы в 27 городах, сообщает ФБА «Экономика сегодня».
В частности, можно узнать порядок расположения парадных расчётов и число задействованных военнослужащих, а также получить информацию о привлекаемых образцах вооружения и техники.
Речь идёт о мероприятиях в Санкт-Петербурге, Смоленске, Мурманске, Туле, Новороссийске, Волгограде, Севастополе, Керчи и других городах.
Детали о параде в Москве появятся в отдельном приложении на сайте ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что число участников «Бессмертного полка» в Челябинской области выросло почти в 50 раз за пять лет.
RT на русском: последние новости
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