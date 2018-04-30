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Причины гибели туристки на реке в Башкирии выяснят следователи
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Причины гибели туристки на реке в Башкирии выяснят следователи 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
В обстоятельствах происшествия, случившегося накануне на реке Малый Инзер, будет разбираться Следственный комитет. По факту гибели туристки во время сплава на катамаране начали доследственную проверку.
— Сейчас мы устанавливаем причины случившегося. Назначена судмедэкспертиза. Решение о возбуждении дела будет принято по ее результатам, — рассказали в следкоме республики.
Несчастный случай произошел на пороге реки Айгир днем 29 апреля. При сплаве по воде перевернулись два катамарана, туристы угодили в ледяную воду. 33-летней женщине спастись не удалось. Ее тело вытащили на сушу спасатели. Погибшей оказалась жительница Санкт-Петербурга. По предварительным данным, женщина утонула.
Спасатели просят отдыхающих быть особенно осторожными вблизи водоемов и во время путешествий по рекам и озерам. Нужно одевать спасательные жилеты, а во время чрезвычайно ситуации незамедлительно звонить по номеру 112.
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