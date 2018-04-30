Причины гибели туристки на реке в Башкирии выяснят следователи

В обстоятельствах происшествия, случившегося накануне на реке Малый Инзер, будет разбираться Следственный комитет . По факту гибели туристки во время сплава на катамаране начали доследственную проверку.

— Сейчас мы устанавливаем причины случившегося. Назначена судмедэкспертиза. Решение о возбуждении дела будет принято по ее результатам, — рассказали в следкоме республики.

Несчастный случай произошел на пороге реки Айгир днем 29 апреля. При сплаве по воде перевернулись два катамарана, туристы угодили в ледяную воду. 33-летней женщине спастись не удалось. Ее тело вытащили на сушу спасатели. Погибшей оказалась жительница Санкт-Петербурга . По предварительным данным, женщина утонула.

Спасатели просят отдыхающих быть особенно осторожными вблизи водоемов и во время путешествий по рекам и озерам. Нужно одевать спасательные жилеты, а во время чрезвычайно ситуации незамедлительно звонить по номеру 112.