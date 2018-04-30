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Президент Туркменистана доволен отношениями с Россией
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Президент Туркменистана доволен отношениями с Россией 

Мир24 2 часа назад
Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в интервью центрально-азиатскому отделению ВГТРК сообщил, что доволен уровнем отношений с Россией.
«У нас очень хорошее сотрудничество с Россией», — заявил туркменский лидер.
Он также отметил, что в межгосударственном сотрудничестве наибольшее внимание уделяется экономике.
«Если говорить об экономических вопросах, то помимо нефтегазового комплекса, строительства, промышленного сектора мы в последнее время очень большое внимание уделяем развитию транспорта и транзитных коридоров», — сказал Бердымухамедов.
Он также подчеркнул, что на последнем Саммите прикаспийских государств Туркменистан выдвинул инициативу по созданию единого логистического центра и рационализации грузопотока, и Россия эту идею поддержала.
Новый транспортный коридор должен связать судоходство, железную дорогу и автотранспорт, тем самым возродив Великий Шелковый путь.
«На следующем саммите, который будет в Казахстане, надеюсь, мы придем к консенсусу и будем развивать этот логистический транзитно-транспортный коридор», — добавил глава государства.
Кроме того, по словам туркменского лидера, страна заинтересована в том, чтобы ее молодежь помимо государственного знала несколько языков.
«У нас три языка: туркменский (государственный), русский и английский», — сказал Бердымухамедов.
Он также отметил, что в стране очень много периодических изданий на русском языке, и предложил журналистам самим в этом убедиться, пройдясь по городу.
Также президент отметил вклад председателя Совета Федерации России Валентины Матвиенко в архитектурный облик столицы Туркменистана Ашхабада и напомнил, что она является почетным гражданином города.
«Она помогала консультациями. Вы видели наши мосты? Модель построенных мостов в Ашхабаде мы позаимствовали у Санкт-Петербурга. Их возвела российская компания «Возрождение»», — напомнил глава государства.
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