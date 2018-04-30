Президент Туркменистана доволен отношениями с Россией

«У нас очень хорошее сотрудничество с Россией», — заявил туркменский лидер.

Он также отметил, что в межгосударственном сотрудничестве наибольшее внимание уделяется экономике.

«Если говорить об экономических вопросах, то помимо нефтегазового комплекса, строительства, промышленного сектора мы в последнее время очень большое внимание уделяем развитию транспорта и транзитных коридоров», — сказал Бердымухамедов.

Он также подчеркнул, что на последнем Саммите прикаспийских государств Туркменистан выдвинул инициативу по созданию единого логистического центра и рационализации грузопотока, и Россия эту идею поддержала.

Новый транспортный коридор должен связать судоходство, железную дорогу и автотранспорт, тем самым возродив Великий Шелковый путь.

«На следующем саммите, который будет в Казахстане , надеюсь, мы придем к консенсусу и будем развивать этот логистический транзитно-транспортный коридор», — добавил глава государства.

Кроме того, по словам туркменского лидера, страна заинтересована в том, чтобы ее молодежь помимо государственного знала несколько языков.

«У нас три языка: туркменский (государственный), русский и английский», — сказал Бердымухамедов.

Он также отметил, что в стране очень много периодических изданий на русском языке, и предложил журналистам самим в этом убедиться, пройдясь по городу.

«Она помогала консультациями. Вы видели наши мосты? Модель построенных мостов в Ашхабаде мы позаимствовали у Санкт-Петербурга . Их возвела российская компания «Возрождение»», — напомнил глава государства.

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