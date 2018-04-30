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Николай Караченцов борется с онкологией стихами и молитвами
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Николай Караченцов борется с онкологией стихами и молитвами 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Николай Караченцов сейчас проходит финальный курс лечения в одной из лучших клиник Израиля. Полгода назад у актера диагностировали рак легкого. С болезнью начали успешно бороться еще в России, благодаря курсу химиотерапии опухоль уменьшилась в несколько раз.
Супруга артиста Людмила Поргина держит поклонников семьи в курсе последних событий. На Святой Земле, помимо терапии, Николая Петровича лечат специальной диетой, дыхательной гимнастикой и физическими нагрузками. Душевное спокойствие помогают поддерживать молитвы и стихи Есенина, сообщает «СтарХит».
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