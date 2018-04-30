В дни матчей ЧМ-2018 на «Ростов-Арене» болельщиков будут возить по шести маршрутам шаттлов

Дирекция по строительство объектов транспортной инфраструктуры объявила конкурс на выполнение в Ростове работ по осуществлению пассажирских перевозок по маршрутам спортивных соревнований автобусами-шаттлами на временно вводимых экспресс-маршрутах. Указывается, что это делается для обеспечения бесплатного проезда в период проведения спортивных игр Чемпионата мира по футболу-2018. Это следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок. На эти цели выделяется 15,4 млн руб.

Автобусы-шаттлы будут работать в дни матчей на «Ростов-Арене» 17, 20, 23, 26 июня и 2 июля по шести маршрутам:

S1 СТЦ «Мега», Аксайский пр-т, ул. Западная, ул. Открытая, Аксайский мост, ул. Левобережная, ул. Чемордачка, ул. Левобережная (о. п. база отдыха «Химик») — 29 единиц,

S3 Привокзальная пл., ул. Б. Садовая, Кировский пр-т, ул. Суворова (Ф Фестиваль болельщиков) — 15 единиц,

S4 Привокзальная пл., пр-т Сиверса, Темерницкий мост, ул. Пойменная, ТРК «МЕГАМАГ» — 14 единиц,

S7 «Перехватывающая парковка №2 (Старый аэропорт), пр-т Шолохова, Театральный пр-т, ул. М. Горького (Фестиваль болельщиков) — 9 единиц,

S8 Ул. М. Горького (Фестиваль болельщиков), ул. Ченцова, ул. Каяни, пр-т Шолохова, пр-т Театральный, ул. М. Горького, пр-т Кировский, ул. Б. Садовая, Ворошиловский пр-т, Ворошиловский мост, Южный подъезд к г. Ростову-на-Дону, ТРК „МЕГАМАГ“ — 26 единиц,

S9 Проезд вокруг „Акватории“, южный подъезд к стадиону, разворот на круговой развязке ул. Левобережная, южный подъезд к стадиону, стадион „Ростов-Арена“ — 9 единиц.

Все автобусы, по условиям торгов, должны быть не ранее 2017 года выпуска, вмещать 100 пассажиров, в том числе 27 — сидя, иметь экологический стандарт Евро-5 или выше, белый цвет, низкопольный кузов, кондиционер, систему видеонаблюдения.

Всего на маршрутах шаттлов будет задействовать 102 единицы автобусов, с учетом резервного фонда — 128 единиц. Количество оперативно будет регулировать МБУ „Центр ИТС“