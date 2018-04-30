Чиркейская ГЭС в Дагестане: захватывающие дух фото

Чиркейская ГЭС поражает воображение каждый раз, когда оказываешься на ней.

Я уже писал подобный материал по этой станции и, честно говоря, не планировал делать новый, но в одну из поездок я снова оказался на Чиркейской ГЭС и даже удалось побывать там, где раньше не был. И узнать что-то новое. Спасибо друзьям из «РусГидро»

Величественный вид Чиркейского водохранилища.

Одной из особенностью станции является то, что уровень воды может изменяться в широких пределах — примерно на 40 метров.

Коварные и почти зыбучие пески. Чуть было не оставили на дне одну машину.

Особенность горных ГЭС заключается в том, что зимой сток воды минимален и станция работает на накопленных запасах, срабатывая водохранилище. С конца марта начинается половодье, которые заканчивается только к августу. Сток реки формируется за счёт таяния снегов и ледников, а также выпадения дождевых осадков, а пик приходится на май-июнь.

Можно увидеть, насколько ушла вода, обнажив дно водохранилище. Кстати, река Сулак несёт большое количество наносов — 21,4 млн т в год.

Сначала мы поехали в поселок Дубки, который раньше был поселком строителей ГЭС. Сейчас это весьма бедный поселок. Наш сопровождающий сначала предложил поехать посмотреть каньон, который видно из поселка. Мы скептически к этому отнеслись, ну какой нахрен может быть каньон в поселке?! Нно отказываться было невежливо.

«… вашу мать!» — единственное, что хором вырвалось у нас, когда, пройдя гаражи и свалку, мы вышли к каньону. С дружным клацаем, челюсти упали на глубину в километр с чем-то. Вид, мягко говоря, завораживал.

Это один из самых глубоких каньонов в мире. Его протяженность — 53 километра, глубина достигает до 1920 метров. Это на 120 метров глубже знаменитого Большого каньона. По глубине уступает лишь каньону Котауси. И что бы это увидеть, достаточно доехать до поселка Дубки в Дагестане . А там рядом, пройдите только мимо гаражей и свалки.

Даже открывается необычный вид на Миатлиснкую ГЭС, которая является контррегулятором Чиркейской ГЭС, сглаживая колебания уровня р. Сулак, возникающие из-за неравномерности работы ГЭС.

Найдя свои челюсти на дне каньона, поехали на другую смотровую точку, к реперу. Там открывается фантастический вид на плотину.

Безумно красивый вид.

Бетонная арочная плотина имеет длину по гребню 338 м и наибольшую высоту 232,5 м — это вторая по высоте плотина в России (после плотины Саяно-Шушенской ГЭС, имеющей не чисто арочную, а арочно-гравитационную конструкцию).

Плотина состоит из арочной части, клинообразной пробки и правобережного устоя. Арочная часть плотины — двоякой кривизны, симметричного очертания, высотой 184,5 м, толщина изменяется от 6 м у гребня до 30 м на контакте с пробкой.

Основанием плотины является пробка высотой 48 м, шириной 40 м и длиной по основанию 88 м, в нижней части которой устроена продольная полость эллиптического очертания длиной 21 м и пролётом 21 м.

Наличие этой полости меня заинтриговало. На поперечном сечении плотины она обозначена, осталось понять, возможно ли туда попасть?

Эти две панорамы обрабатывались в разное время, поэтому они разные. Но обе по своему хороши. Да, цвет воды там такой на самом деле! Вода с гор несет много примесей, которые оседают на дно водохранилища. И в нижней бьефе мы можем видеть воду нежнейшего бирюзового цвета.

С помощью штатива и рыбьего глаза пробуем снять вид внутри арки.

Ну вот как-то так примерно. Здесь видно, что, действительно, плотина двоякой кривизны.

Или вот панорамка от Димы.

На правом берегу находится ОРУ.

Во время строительства на левом берегу произошел огромный вывал породы, что поставило под угрозу строительство станции вообще в этом створе. Справились, стянув гору стальными канатами изнутри. Подробнее я уже писал, вы можете прочитать тут — с пункта 10.

Портал автодорожного тоннеля. По нему надо проехать, чтобы спуститься в нижний бьеф.

Мы обсуждаем план съемок. Так как уровень воды в водохранилище понизился почти до минимальной отметки и находится ниже порога водосброса, то в нем гарантировано не может быть воды. Следовательно, в него можно войти.

Нам туда. На фотографии открытый лоток водосброса, заканчивающийся трамплином с боковым сливом — гасителем; открытая часть водосброса имеет общую длину 221 м.

Искусственная стенка высотой в 200 метров. Высота всей плотины, как я уже писал, 232,5 метра, но на фото она не вся. Даже, учитывая, высоту пробки в почти 50 метров, то здесь метров 180 будет.

Открытый лоток и люди для масштаба.

Слабонаклонная часть водосброса длиной 350 м и высотой 12,6 метра. Если присмотреться, то можно найти человека на фото.

Наклонный участок тоннеля подковообразного профиля длиной 158 м, шириной по низу 9,2 м и высотой 12,6 м.

Скорость воды, вернее, водовоздушной смеси в подземном тоннеле достигает 55 метров в секунду.

Весь наклонный участок. Наверху виднеется кусочек затвора.

Портал тоннеля, через который осуществлялся пропуск реки на период строительства. Его можно увидеть из-за низкого уровня воды в нижнем бьефе.

Первый раз в жизни сделал вертикальную панораму. Ломайте ваш мозг:)

В машинный зал зашли, но быстро. В прошлый раз тут все сняли и в спиральную камеру даже лазили. Напомню, что из-за узости ущелья впервые в мире тут применили двухрядную компоновку гидроагрегатов. Т.е. 4 ГА расположены попарно в два ряда.

Вал турбины.

Очень знакомый телефон. Раньше такие я видел на метрострое и назывались они шахтофонами.

Из-за низкого уровня воды удалось увидеть вот это сооружение, которое обычно скрыто от глаз.

На месте возникло предположение, что это временный водосброс, когда один гидроагрегат был введен в эксплуатацию на пониженном уровень воды.

Вид на плотину со стороны водохранилища.

Естественно, нельзя было упустить возможность чтобы не спуститься на дно водохранилища и не посмотреть то странное сооружение.

Красивая фактура метала.

Дима Чистопрудов chistoprudov.

Мы даже нашли лодку! Дима фигачит панораму на 360 градусов.

Сплавали к плотине. Фантастический цвет воды!

Димон на веслах. За кадром осталась кошка, которая с нами отправилась в путешествие на лодке. Но про нее будет отдельный репортаж:)

Оголовок действующего водосброса. Как видите, воде до него очень далеко.

Какая-то штольня со времен строительства.

Очко дьявола или оголовок водосброса. Теперь вид сверху.

Была задача снять панораму прям в очке дьявола. Но как туда безопасно попасть? В итоге Дима с спелеобвязкой лезет почту внутрь, а я его страхую с затвора.

Вид с оголовка водосброса на старый водосброс и плотину.

А вот чертеж, где показан временный и постоянный водосброс.

Естественно, поснимали ночью.

Что только не сделаешь, ради кадра и друга. Элементы колючей проволоки и одежды остались целы.

Красивый вид.

Нива — один из двух экспедиционных автомобилей.

Собственно мы приехали на плотину её поснимать.

И вторая машина — Блейзер — в автомобильном тоннеле.

Огромное спасибо пресс-службе компании РусГидро и Дагестанскому филиалу за гостеприимство.