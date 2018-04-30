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В Дновском районе из-за разрушения дороги приостановлено транспортное сообщение по одному из направлений
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В Дновском районе из-за разрушения дороги приостановлено транспортное сообщение по одному из направлений 

Псковская губерния 2 часа назад
Фото: Псковская губерния
В Дновском районе из-за разрушения дороги стало невозможным транспортное сообщение по одному из направлений: об этом на странице комитета по транспорту администрации Псковской области «ВКонтакте» сообщили местные жители. Речь идёт о дороге «Дно — Искра». В ведомстве проблему признали, отметив, что в связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период, на автомобильной дороге «Дно — Искра» образовались многочисленные дефекты покрытия, что привело к разрушению дорожной одежды и прекращению движения транспортных средств. «Силами дновского филиала ГБУ ПО «Псковавтодор» в оперативном порядке выполняются первоочередные мероприятия по восстановлению покрытия. работают автогрейдеры на просушке покрытия. В предстоящие выходные и праздничные дни на автомобильной дороге также будет дежурить автогрейдер. После оттаивания мёрзлых грунтов и просыхания проезжей части, будут выполнены работы по приведению данного участка в надлежащее состояние», — заявили представители комитета по транспорту. Также чиновники отметили, что в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы» выполнение работ по реконструкции автомобильной дороги «Дно — Искра» запланировано на 2020 год с учётом разработки проектной документации в 2018 году. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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