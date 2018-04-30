День поля и Ярмарка сортов: на Орловщине пройдёт «Аграрная неделя»

Аграрная неделя, в которой примут участие более 2,5 тыс. человек, пройдёт в Орловской области с 20 по 28 июня 2018 года, сообщает пресс-служба правительства.

Старт неделе, 20 июня, даст Международная научная конференция «Инновационные технологии селекции, семеноводства и системы управления вегетацией как ключевой фактор повышения конкурентоспособности сельского хозяйства». В этот же день в областном центре пройдут Научные чтения памяти академика РАН Николая Парахина «Генетические ресурсы растений — основа селекции и семеноводства в развитии органического сельского хозяйства».

На базе ООО «Дубовицкое» Малоархангельского района 21 июня пройдёт День поля. Участники мероприятия познакомятся селекционно-семеноводческими разработками Малоархангельского госсортоучастка, побывают на выставке сельхозтехники и выставке-презентации продукции предприятий АПК региона. Также в рамках «Аграрной недели» состоятся круглые столы.

Площадкой третьего дня станет Шатиловской СХОС, где состоится Шатиловский день поля и Ярмарка сортов, где будут представлены опытные посевы, экологическое сортоиспытание, организованы выставки с выдающимися достижениями в селекции растений. В этот же день начнет работу международная научно-практическая конференция «Высокотехнологичное производство сельскохозяйственных культур в условиях 2018 года».

Завершится «Аграрная неделя» 28 июня, в этот день запланирована Полевой конференцией ООО «ФосАгро-Орёл» на базе ООО «Северное сияние» Покровского района Орловской области.