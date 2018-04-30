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День поля и Ярмарка сортов: на Орловщине пройдёт «Аграрная неделя»
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День поля и Ярмарка сортов: на Орловщине пройдёт «Аграрная неделя» 

РИА 57 2 часа назад
Фото: РИА 57
Аграрная неделя, в которой примут участие более 2,5 тыс. человек, пройдёт в Орловской области с 20 по 28 июня 2018 года, сообщает пресс-служба правительства.
Планируется, что в регион приедут представители Минсельхоза РФ, Российской Академии наук, Федерального агентства научных организаций, руководители 40 научно-исследовательских учреждений и вузов России, Республики Крым и Республики Беларусь, селекционеры, технологи, аграрии и инвесторы.
Старт неделе, 20 июня, даст Международная научная конференция «Инновационные технологии селекции, семеноводства и системы управления вегетацией как ключевой фактор повышения конкурентоспособности сельского хозяйства». В этот же день в областном центре пройдут Научные чтения памяти академика РАН Николая Парахина «Генетические ресурсы растений — основа селекции и семеноводства в развитии органического сельского хозяйства».
На базе ООО «Дубовицкое» Малоархангельского района 21 июня пройдёт День поля. Участники мероприятия познакомятся селекционно-семеноводческими разработками Малоархангельского госсортоучастка, побывают на выставке сельхозтехники и выставке-презентации продукции предприятий АПК региона. Также в рамках «Аграрной недели» состоятся круглые столы.
Площадкой третьего дня станет Шатиловской СХОС, где состоится Шатиловский день поля и Ярмарка сортов, где будут представлены опытные посевы, экологическое сортоиспытание, организованы выставки с выдающимися достижениями в селекции растений. В этот же день начнет работу международная научно-практическая конференция «Высокотехнологичное производство сельскохозяйственных культур в условиях 2018 года».
Завершится «Аграрная неделя» 28 июня, в этот день запланирована Полевой конференцией ООО «ФосАгро-Орёл» на базе ООО «Северное сияние» Покровского района Орловской области.
Сообщение День поля и Ярмарка сортов: на Орловщине пройдёт «Аграрная неделя» появились сначала на РИА 57.
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