Москвичи смогут обследоваться и послушать лекции врачей в дни открытых дверей в мае

МОСКВА , 30 апреля. / ТАСС /. Лекции о здоровье и консультации пройдут в ряде столичных больниц в мае в рамках программы дней открытых дверей, сообщается на портале мэра Москвы.

"Бесплатные обследования, консультации специалистов и лекции о здоровье пройдут в больницах в мае. Так, людей старше 60 лет ждет бесплатный прием уролога, кардиолога, эндокринолога, невролога, гастроэнтеролога, гинеколога. При необходимости специалисты направят на диагностику и анализы, а после получения результатов пациенты смогут вновь проконсультироваться с врачом", — говорится в сообщении.

Отмечается, что 3 мая в госпитале для ветеранов войн № 3 пройдут лекции о профилактике и лечении инсульта и бесплатные консультации невролога для пожилых людей. 14 мая в городской клинической больнице № 17 в рамках проекта «Московское долголетие» пройдет консультация для женщин. Отдельная программа подготовлена для беременных и для молодых родителей.

В Центре психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой 23 мая специалисты расскажут, как психологически подготовить ребенка к медицинским процедурам, отмечает пресс-служба мэрии.

Также 30 мая в городской клинической больнице № 4 можно будет обменять сигареты на конфеты. А в Московском научно— практическом центре наркологии 31 мая можно будет пройти диагностику и узнать, как сильно курение влияет на здоровье.

Полная программа дней открытых дверей опубликована на портале мэра Москвы.