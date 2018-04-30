Григорий Пенжоян покинул пост главврача ККБ №2 Краснодара

Краснодар . 30 апреля — Новая Кубань. Григорий Пенжоян покинул пост главврача Краснодарской краевой больницы №2 после более 30 лет работы в ней, сообщает пресс-служба учреждения. 12 лет Пенжоян являлся руководителем больницы.

Дать подробности об увольнении в пресс-службе организации отказались, однако подтвердили, что заявление об увольнении по собственному желанию датируется 26 апреля.

Григорий Пенжоян пришел в КББ №2 г. Краснодара на должность заведующего приёмным отделением в 1986 году, в октябре 2006 года — был назначен на должность главврача. Он удостоен званий «Заслуженного врача РФ», «Отличника здравоохранения», награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» III степени.

Как отмечают СМИ, для сотрудников больницы увольнение Пенжояна оказалось большой неожиданностью. Исполняющего обязанности руководителя больницы назначат в ближайшее время.