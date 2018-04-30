Помощник госсекретаря США заявил о поддержке интеграции Грузии в НАТО

Они встретились в Тбилиси перед открытием форума народной дипломатии НАТО — Грузия. По словам премьера, Митчелл заявил, что «США твердо поддерживают территориальную целостность Грузии в рамках международно признанных границ нашей страны и процесс интеграции Грузии в НАТО и ЕС». Квирикашвили добавил, что его встреча с Митчеллом «носила очень продуктивный и оптимистический характер». «Митчелл заявил о том, что США продолжат твердую поддержку Грузии, это очень важно для нас», — подытожил премьер.

Американец прибыл в Тбилиси в воскресенье вечером, он проведет встречи с членами правительства Грузии и примет участие в двухдневном форуме народной дипломатии НАТО — Грузия. Он организован министерством иностранных дел страны при поддержке офиса связи НАТО, отдела народной дипломатии НАТО и посольства Болгарии в Грузии. В нем участвуют также помощник генерального секретаря альянса по вопросам общественной дипломатии Таджан Илдем, президент Грузии Георгий Маргвелашвили и председатель парламента Ираклий Кобахидзе

На форуме рассмотрят вызовы современной международной безопасности, роль народной дипломатии, традиционных и социальных СМИ в современном мире, вопросы сотрудничества стран в сфере стратегических коммуникаций.