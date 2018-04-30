Дыба и другие пытки, которые придумали русские

По части изобретения способов изуверских мучений для подозреваемых и обвиняемых на Руси было много кудесников. Славянский опыт в этом плане даже перенимали на Западе.

«На дыбе все откровенны, как дети»

Эту фразу произносил императорский лейб-медик, большой дворцовый интриган Лесток в фильме «Гардемарины, вперед!». Дыбой на Руси называлось универсальное пыточное устройство — мученикам растягивали, выламывали суставы (именно от этого действия палачей в старину называли заплечных дел мастерами) или одевали их в «железную рубаху», при этом полностью обездвиживая.

Дыба была одним из самых популярных способов пыток на Руси отчасти потому, что вывихнутые суставы потом вправлялись и если обвиняемого не казнили, он вполне потом мог какое-то время работать на каторге. Вариант дыбы — «колыбель Иуды», когда руки и ноги пытаемого продевали в кольца и растягивали в разные стороны.

К слову, в том же фильме про гардемаринов упоминается еще один популярный у славян вид пыток — сечение кнутом (треххвостой «кошкой»). Наиболее ловкие палачи могли при минимальном количестве ударов снять с мученика кожу.

Выписать батогов и «узнать подноготную»

Выбивая признательные показания, палачи лупили подозреваемых батогами (палками). Били по спине, стараясь не попадать по голове, рукам и ногам — рабочим органам.

«Узнать всю подноготную» — история этого древнерусского присловья тоже связана с пыткой — на Руси дознавались до правды, выдирая у подозреваемых ногти или же загоняя под них иглы. «Подлинный» — это слово также является производным от обозначения пыточного процесса — «добытый под линькой» (линька — веревочная плеть, которой секли моряков).

Капля за каплей

Это пытка для приведения человека «в изумление» (так писалось в древнерусском законе) — то есть, доведение мученика до умопомрачения. Называлась она «худой кувшин»: обвиняемого с выбритым теменем привязывали к столбу, а сверху на лысину по капле сочилась вода. Подобная «гидротехническая» «азбука Морзе» за час-другой сводила человека с ума. Он даже не мог кричать во время экзекуции — во рту был кляп. Так наказывали, в частности, матерщинников.

Огненная «парилка»

При Иване IV любили публично хлестать виновных пылающим банным веником. Эта пытка имела в том числе и профилактический смысл — парились на Руси в каждой семье, соответственно, веник являлся неизменным атрибутом любой бани. Его вид должен был напоминать русскому люду, что отхлестать веником могут и в наказание.

Без языка и с «жабьими лапками»

До Петра I, популяризировавшего табакокурение, на Руси за курево рвали языки. Любители поиграть в карты лишались носов — считалось, что на этих бумажных четырехугольниках изображены символы казни Христа.

Почем-то Иван Грозный питал острую неприязнь к народным артистам-петрушечникам. При их поимке предписывалось с помощью специального пыточного устройства выдавливать у лицедеев костяшки пальцев «как косточки из вишни». Руки после этого походили на «жабьи лапки», отсюда и название пытки.

Разбойников подвешивали на крюках

Уличенных в бунте или в разбое на Руси подвешивали на крюках за ребра. Страдания пытаемого были долгими. Рядом с мучеником нередко стоял толмач, разъяснявший зевакам, за что наказывается человек.