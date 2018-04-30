На две недели в Екатеринбурге закроют улицу Шейкмана

Екатеринбурге движение транспорта в районе дома № 113 «а» по улице Шейнкмана будет закрыто с 2 по 15 мая 2018 года в связи со строительством трубопровода холодного водоснабжения.

«Работы выполнит МУП «Водоканал». Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Народной Воли, Большакова и 8 Марта», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Городские власти предписали Водоканалу восстановить элементы благоустройства по окончании земляных работ. Информация обо всех перекрытиях можно посмотреть на Информационной карте Официального портала Екатеринбурга.

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