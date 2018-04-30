Наше дело — предложить: новые идеи строителей

В последнее время на рынок активно выводятся не только новые проекты, но и новые идеи. Некоторые — так себе, а некоторые — вполне здравые.

После трагедии в Кемерове Минстрой предложил отменить практику согласования специальных технических условий при строительстве торгово-развлекательных комплексов, вернуться к жесткому выполнению нормативов и размещать детские комнаты не выше второго этажа и не далее 20 метров от аварийного выхода. А зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что необходимо размещать кинозалы исключительно на нижних этажах торговых центров. По его словам, сейчас обсуждается вопрос о соответствующем переформатировании работы ТРЦ, которые после этого едва ли не все подряд придется перестраивать. Хотя профильные эксперты считают, что проблема тут вовсе не в этаже.

На Ялтинском экономическом форуме замминистра строительства Андрей Чибис заявил, что от обязательного оборудования новых квартир радиоточками следует отказаться — а взамен ввести требование создавать на этапе строительства точки доступа в интернет, потому что радио в квартире слушают единицы, а интернетом пользуется большинство. Но МЧС инициативу не поддерживает, поскольку радиоточка реализует право граждан на своевременное оповещение о возникновении угрозы жизни и здоровью. Хотя непонятно как, если радио не подключено. Зато если с помощью интернета и новых технологий удастся создать какую-то иную систему оповещения, вопрос можно будет считать решенным.