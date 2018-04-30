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Петрозаводчане любуются весенними закатами
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Петрозаводчане любуются весенними закатами 

Карельские вести 32 минуты назад
Последние вечерние зори апреля получаются на редкость красочными. Свои фотографии прислала в редакцию «Карельские Вести» Арина Степенная.
Комментируя картинки, она написала:
Сегодня удалось поснимать невероятный заход солнца. Удивительное зрелище — предпоследняя вечерняя заря апреля получилась на редкость красочная! Ржавые лучи солнца, состоящие из множества тонов и полутонов, вскоре окрасились в цвет красного яблока и сделали город на редкость кинематографичным. Говорят, красный закат предвещает ветреную погоду, посмотрим.
А мы в приметы не верим. Мы верим в лушее!
По материалам: ptzgovorit.ru
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