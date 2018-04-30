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В Анапе при спуске на воду уронили теплоход: видео
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В Анапе при спуске на воду уронили теплоход: видео 

ТК «Звезда» 37 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Старейший теплоход морского порта Анапы из-за сбоя крана дал крен в сторону и едва не был утоплен.
В Анапе уронили теплоход «Горгиппия» при спуске на воду, сообщает AnapaLife.
По данным портала, в механизме крана при спуске на воду теплохода произошел сбой и судно дало крен в сторону, после чего едва не было утоплено при соприкосновении с водой. В итоге судно удалось выровнять и спустить на воду, повредив лишь антенну «Горгиппии».
«Из-за сбоя «Горгиппию» опустили на воду некорректно», — пояснили в морском порту.
По версии пользователей соцсетей, одна из лебедок не спустила трос, поэтому они предположили, что двигатель лебедки вышел из строя.
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