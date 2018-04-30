В Анапе при спуске на воду уронили теплоход: видео

Старейший теплоход морского порта Анапы из-за сбоя крана дал крен в сторону и едва не был утоплен.

В Анапе уронили теплоход «Горгиппия» при спуске на воду, сообщает AnapaLife.

По данным портала, в механизме крана при спуске на воду теплохода произошел сбой и судно дало крен в сторону, после чего едва не было утоплено при соприкосновении с водой. В итоге судно удалось выровнять и спустить на воду, повредив лишь антенну «Горгиппии».

«Из-за сбоя «Горгиппию» опустили на воду некорректно», — пояснили в морском порту.

По версии пользователей соцсетей, одна из лебедок не спустила трос, поэтому они предположили, что двигатель лебедки вышел из строя.