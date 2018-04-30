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Улицу Шейнкмана закроют для автомобильного движения из-за укладки труб
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Улицу Шейнкмана закроют для автомобильного движения из-за укладки труб 

e1.ru 48 минут назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге с 2 по 15 мая 2018 года для автомобильного движения закроют участок улицы Шейнкмана. Причина — строительство нового трубопровода холодного водоснабжения. Землю разроют в районе дома № 113а.
Работы будет выполнять МУП «Водоканал». Автомобилисты смогут объехать закрытый участок по улицам Народной Воли, Большакова и 8 Марта. В мэрии предписали предприятию восстановить элементы благоустройства по окончании земляных работ, сообщает портал Екатеринбург.рф.
Ранее мы рассказывали, что центр Екатеринбурга перекроют на несколько дней из-за ремонта трамвайных путей. Схему перекрытий можно посмотреть здесь.
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