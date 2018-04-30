Ещё
Почему у мужиков было больше прав, чем у бобылей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Почему у мужиков было больше прав, чем у бобылей 

Кириллица 1 час назад
Фото: Кириллица
Фраза «жить бобылем» сегодня применяется для характеристики холостых мужчин, которые не стремятся к женитьбе и созданию семью. А кто есть такой этот самый бобыль?
Этимология
С XV до XVIII века бобылями в России называли конкретное сословие. В него входили одинокие крестьяне без земельного участка. Таких людей еще именовали «нетяглые», т.е. освобожденные от налога на землю. По мнение летописцев, слово «бобыль» — это адаптированная версия шведского термина boabyle, обозначающего наемного рабочего. Но это не единственная трактовка: есть также латышские и румынские версии со значениями «лентяй» и «батрак».
Кому на Руси жить хорошо?
Бобыли появились на Руси с XV столетия. Это были люди, подписавшие «бобыльскую оброчную запись» — документ, который лишал их прав, но вменял им массу обязанностей, выполнение которых гарантировало получение еды и хоть какой-нибудь одежды. Следовательно, бобылями являлись очень бедные люди, которые практически нанимались в рабство.
Бобыли обитали как в сельской местности, так и в городах. Представители этого сословия занимались земельными работами по найму, не брезгуя мелкой торговлей и ремеслом. Они часто жили при монастырях, где обрабатывали церковные наделы. Чтобы пользоваться чужой землей в своих целях, им приходилось платить владельцу надела специальный налог — бобыльщину.
Хронология событий
Первое летописное упоминание о бобылях датируется 1500 годом. Основное рабочее население русских земель относилось к ним с презрением: их считали тунеядцами и гуляками. Подобное мнение о них сложилось в первую очередь потому, что бобылям делали налоговую «скидку». До 1679 года они отрабатывали только половину стандартного набора повинностей (тягла).
В конце XVII века бобылей и бобылок (бедных вдов), у которых в собственности имелся личный двор, приравняли по размеру тягла к обычным крестьянам. Данная мера оказалась действенной: в 1718 году сословие бобылей стало полноценной частью крестьянской общины.
Бобыли в искусстве и литературе
Феномен бобылей привлекал и по-прежнему привлекает художников, писателей и поэтов. Самым характерным примером служит картина В. Г. Перова «Гитарист-бобыль», на которой изображен убогий человек в старом кожухе и поношенных сапогах, играющий на гитаре. Рядом с ним на столе красуется бутыль алкоголя и полупустой стакан. Не менее жалостливую картину словом описал Сергей Есенин в рассказе «Бобыль и Дружок».
Кириллица: последние новости
Каких войн смогла избежать Россия Уйгуры: как этот народ появился в России Какие фамилии на самом деле еврейские
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении178
«Россия должна отдать мост»281
Прибалтика «преградила» путь войскам НАТО88
Россиян избавят от налога на недвижимость93
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии322
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика Личный счет
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение