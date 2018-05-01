США заявили о нападении в Сирии на поддерживаемые коалицией силы 

ВАШИНГТОН, 1 мая — РИА Новости. Силы, поддерживающие правительство Сирии, напали на поддерживаемые США «Сирийские демократические силы» неподалеку от города Дейр-эз-Зор на минувших выходных, вмешавшиеся представители коалиции урегулировали ситуацию по линии общения с российскими военными, сообщил РИА Новости представитель коалиции.
"Коалиция может подтвердить, что поддерживающие режим силы атаковали «Сирийские демократические силы» возле Дейр-эз-Зора утром 29 апреля. Коалиция использовала имеющиеся каналы избежания конфликта, а также открытую демонстрацию силы, чтобы добиться деэскалации ситуации", — сказал представитель коалиции.
Каких-либо подробностей он не привел.
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