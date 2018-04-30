В Анапском порту едва не уронили пароход «Горгиппия»

Краснодар . 30 апреля — Новая Кубань. В Анапе при спуске теплохода «Горгиппия» на воду у сотрудников порта что-то пошло не так, об этом свидетельствуют кадры любительской видеосъемки «Анапского маяка» с места события. При спуске судно дало крен в одно сторону и едва не было утоплено при первом соприкосновении с водой. Однако в самом конце судно выровнялось и было успешно спущено на воду. Среди повреждений — только сломанная антенна корабля.

В социальных сетях отмечают, что на видео видно, как одна из лебедок не спускает трос. По-видимому, двигатель лебёдки вышел из строя, подчеркивают пользователи.