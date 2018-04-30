Ещё
В Анапском порту едва не уронили пароход «Горгиппия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Анапском порту едва не уронили пароход «Горгиппия» 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 30 апреля — Новая Кубань. В Анапе при спуске теплохода «Горгиппия» на воду у сотрудников порта что-то пошло не так, об этом свидетельствуют кадры любительской видеосъемки «Анапского маяка» с места события. При спуске судно дало крен в одно сторону и едва не было утоплено при первом соприкосновении с водой. Однако в самом конце судно выровнялось и было успешно спущено на воду. Среди повреждений — только сломанная антенна корабля.
В социальных сетях отмечают, что на видео видно, как одна из лебедок не спускает трос. По-видимому, двигатель лебёдки вышел из строя, подчеркивают пользователи.
Новая Кубань: последние новости
«Другие основания»: краснодарский суд не вынес вердикт подростку, сбившему рабочих на Дзержинского В канун майских праздников в Краснодаре откроется сезон фонтанов Перенос рассмотрения кубанского дела в отношении Насти Рыбки прокомментировали в суде
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении182
«Россия должна отдать мост»282
Прибалтика «преградила» путь войскам НАТО89
Россиян избавят от налога на недвижимость94
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии322
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика Личный счет
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение