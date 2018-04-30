Возле миасского МФЦ рядом с пандусом для инвалидов ямы и грязь

Житель Миасса опубликовал гневный пост, где на фото видно как возле городского МФЦ разрытые ямы и грязь на парковке для инвалидов и около пандуса, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

«Хочу Вам представить, как в Миассе реализована гос. программа «доступная среда» для инвалидов на примере государственного учреждения — «МФЦ». На фото — филиал отделения «МФЦ» г. Миасса по ул. Менделеева, д. 14 (Машгородок)», — пишет участник группы «Свободный Миасс» (орфография и пунктуация автора сохранены — Ред.).

Автор иронизирует по поводу удобных парковок и беспрепятственного доступа в учреждение.

«Здесь сразу видно, как мудрый руководитель заботится о беспрепятственном получении услуг социально незащищенными слоями населения. Для них специально создана парковка со спец. знаками, вокруг же — чистая, убранная территория с местами отдыха по которой не стыдно пройти. Идеальный пример работы Миасского, да что там… Российского чиновника!», — негодует молодой человек.

По его словам, такая ситуация наблюдается с начала весны.