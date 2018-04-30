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Открытие летних кинотеатров «Пионер»
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Открытие летних кинотеатров «Пионер» 

Ezhikezhik.ru 1 час назад
Фото: Ezhikezhik.ru
1 мая состоится открытие летних кинотеатров Пионер в Парке Сокольники и Парке Горького. На открытии пройдет предпремьерный показ мультфильма «Папа-мама гусь». Начало показов на обеих площадках в 21:00. Вход свободный, регистрация не требуется.
Папа-мама гусь. Пэм — веселый и самовлюбленный неудачник, который постоянно попадает в нелепые ситуации и подвергает свою родню опасности. Ему всегда удавалось избежать наказания, но не в этот раз…. Из-за полученной травмы крыла, неудачливый эгоист упал на землю, где не сумел благополучно приземлиться. Рухнув вниз, он чуть было не задавил двух маленьких утят. Несмотря на свой скверный и несерьезный характер, Пэм проявил заботу о малышах. У гуся созрел план — отправиться в дорогу с птенцами пешком. Им предстоит преодолеть множество километров, где их ждет масса приключений и испытаний.
Летний Пионер в Парке Сокольники Митьковский проезд, 10  Летний Пионер в Парке Горького Крымский Вал, 9
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