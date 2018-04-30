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Сегодня в Казани открылась навигация по Волге
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Сегодня в Казани открылась навигация по Волге 

Казанский репортер 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Пассажирские суда отправились сегодня из казанского речного порта в первый сезоне рейс по Волге. Ежедневно теплоходы «Москва» и «Ом» будут ходить до Печищ, Садовой и Ташевки. Рейсы выполняет АО «Судоходная компания „Татфлот“. Скоростные суда пока стоят на приколе. Навигация для „Ракет“ и „Метеоров“ начнется 26 мая. Суда на подводных крыльях отправятся в Болгар и Тетюши. №Отправление из КазаниМаршрутВыход из конечного пункта1.07 00, 12 00, 16 00, 19 00 ежедневноКазань — Печищи05 50, 07 50, 12 50, 16 50 ежедневно2.07 30, 17 30 ежедневноКазань — Садовая08 40, 18 40 ежедневно3.07 40 ежедневноКазань — Ташевка
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