Водная навигация открылась в Подмосковье

rightТранспортное обслуживание населения будет традиционно организовано на трех маршрутах: в Коломне , Лыткарине и Серпухове . «В весенне-летний период водным транспортом в Подмосковье пользуются около 35 тысяч пассажиров. Водные пассажирские перевозки позволяют существенно сократить время в пути, минуя использование автобусного и автомобильного сообщения по объездным путям», — говорится в сообщении.

В городском округе Лыткарино перевозка пассажиров будет осуществляться по маршруту от причала Андреевское до причала Лыткарино на 10-местном катере «Стриж-7». Судно ежедневно будет совершать 34 рейса с 7:00 до 19:30.

От причала Серпухов до причала Сады будет курсировать теплоход «Зуша», рассчитанный на 80 мест. Протяженность маршрута — 4 километра, время в пути — 40 минут. Теплоход будет совершать шесть рейсов ежедневно, кроме понедельника.

В Коломне от причала Бочманово до причала Притыка ежедневно с 7:00 до 10:40 и с 17:00 до 20:40 будет отправляться теплоход «Москва-108» вместимостью 120 пассажиров, совершая четыре рейса. Протяженность маршрута составит 24 километра, время в пути — 1 час 40 минут.

Стоимость проезда на маршрутах составит от 27,5 до 68 рублей, для льготных категорий граждан предусмотрена 50-процентная скидка, для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, будет осуществляться бесплатно.

Проезд можно оплатить наличными или транспортной картой. Кроме того, с 2018 года проезд можно оплачивать бесконтактной банковской картой или гаджетами с системой NFC (смартфоны, умные часы, планшеты).