Быстро и романтично. В Подмосковье открылась водная навигация

Во вторник, 1 мая, в Московской области начнут работать сразу три маршрута. Один из них проходит по Москве-реке в районе Лыткарино , два других — по Оке в Коломне Серпухове . Весной и летом водным транспортом пользуются около 35 тысяч пассажиров. Путешествие по реке существенно сокращает время в пути.

В Лыткарино, например, перевозить пассажиров будет катер «Стриж-7». Правда, вмещает он всего десять человек. Ежедневно судно будет совершать 34 рейса. Ранее подобными перевозками занимались вместительные и комфортабельные теплоходы «Ракета», но ждать их возвращения на реку не стоит, говорит генеральный директор Круизного информационного агентства Михаил Архипов

— В первую очередь смотрят все-таки не на пассажировместимость, а на окупаемость. Поднять судно с вместимостью с семи человек иной раз бывает гораздо выгоднее, чем брать теплоход на 70 человек. Могу вам точно сказать, что «Ракеты» не будут ходить никогда, чисто по экономическим причинам они были совершенно убыточны. Когда Столичная судоходная компания разорилась, понесла убытки, то «Ракету» убрали, продали, и больше их возвращать точно не будут.

— Почему так популярен речной транспорт?

— Просто речной транспорт гораздо удобнее, чем автомобильный. Прокатиться по реке — это гораздо лучше для людей, чем ехать в автобусе. Плюс романтика.