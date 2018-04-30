«Всем добра и котиков» — в России составлен список странных названий компаний

Заместитель директора Transparency International Россия Илья Шуманов опубликовал список реальных российских компаний имеющих совершенно неожиданные имена. Его организации, которая занимается отслеживанием коррупции, приходится немало работать с различными базами данных, в том числе и с «Контур Фокус» — одной из баз для онлайн-проверки контрагентов и получения выписок из ЕГРЮЛ.

Илья Шуманов заместитель директора Transparency International Россия «Сервис в „Контур Фокус“ — это компания, которая агрегирует в себе базу данных, она позволяет пользователям составлять специальные списки, в том числе отраслевые какие-то компании, случайные компании, которые имеют отношение к каким-то физическим лицам. Это просто форум, его можно называть внутренним агрегатором базы данных. Пользователи „Контур Фокуса“ собирают коллекцию, туда входят названия компаний. Я просто выбрал из них самые смешные названия и опубликовал. Российское законодательство не запрещает называть организации, ну и, я так понимаю, что люди, которые создают компании, тоже с чувством юмора и, соответственно, создают вот такие юридические лица. Мы регулярно работаем, можно почерпнуть много полезных вещей, ну и в том числе, это более, наверное, такая история про смешные вещи. Вот в комментариях мне накидали гораздо больше смешных названий, чем было мною отмечено, и там не менее забавные названия организаций».

Тем не менее Илья Шуманов решил ограничиться составлением лишь ТОП-20 названий компаний, ведущих деятельность на территории России:

1) ООО «ХАЙП И ЗАШКВАР» 2) ООО «СПОКОЙНО:) Я! ПОМОЮ:)» 3) ООО «КРЕПЕЖОПТ» 4) ООО «ФААК РАША» 5) ООО «Орден мяса и радуги» 6) ИЧП «Сатана-2К» 7) СНТ «Вобля» 8) ООО «СЛЕПАЯ КУРИЦА» 9) ООО «Горшочек, вари!» 10) ООО «Сорри, Ай Эм Нот» 11) ООО «ДОВОЛЬНЫЙ СПИНОГРЫЗ» 12) ООО «МЯСНАЯ КРАЛЯ» 13) ООО «УПАЛ ОТЖАЛСЯ» 14) ООО «Ну держись уралмаш» 15) ООО «УИНЬ ДЭ ПОЛОЖЬ» 16) ООО «ОЛОЛО АЙНАНЭ» 17) ООО «ХРЕНОТРЯД» 18) ООО «ВСЕМ ДОБРА И КОТИКОВ» 19) ООО « Дон Кихот , Робин Гуд и Партнеры» 20) Фонд содействия достижению мира и безопасности, соблюдению законности, развития демократии «Орден Рыцарей Джедай».

Неизвестно как реагирует налоговая или ФСС, когда к ним приходит сдавать отчетность «Дон Кихот, Робин Гуд и Партнеры». Но для партнеров по бизнесу и клиентов необычные названия — видимо, не преграда. Так как некоторые из перечисленных компаний показывают вполне внушительные обороты.