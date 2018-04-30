С мая вступит в силу ряд важных изменений в законодательстве

Новые законы серьезно изменят многие сферы нашей жизни. Майские изменения законов затронут многие сферы жизни человека и, так совпало, все они связаны с ужесточением различных мер.

Более сурово будут караться преступления, связанные с виртуальными деньгами и электронными кошельками, появятся новые поводы для ограничения операций с валютой, вырастет ответственность владельцев зданий за несоблюдение мер пожарной безопасности, а в городах-участниках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 начнётся усиление мер правопорядка.