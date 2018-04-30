Вперед в будущее: российские ученые смогут делать автомобильное топливо из мусора

Российские ученые разработали реагент, превращающий алюминиевые банки в экологически чистое топливо для автомобиля.

В лаборатории НИТУ МИСИС вместе с профессором Александром Громовым сестры Лена и Даша разработали состав, способный превратить банку из-под газировки в водородное топливо. Рецепт несложный — нарезать алюминиевую банку, залить водой, добавить специальный реактив. На выходе получится чистый водород.

Стоит добавить секретный реактив в обычную воду и алюминиевая стружка закипает, как таблетка аспирина, а энергии всего лишь от одной алюминиевой банки достаточно, чтобы легковой автомобиль проехал 20 метров, уверяют ученые.

Водород считается одним из самых энергетически эффективных видов топлива, его можно применять в качестве горючего альтернативного нефти и его производным.

Получать энергию из мусора человечество мечтает давно, но в решении этой проблемы пока не сильно продвинулось. Ведь в конце 20 века все были уверены, что после 2000 года научный рывок решит все проблемы землян. Об этом писали книги и снимали фильмы. В знаменитой трилогии «Назад в будущее», главный герой доктор Браун, вернулся из 2015 уже на летающей машине времени, двигатель которой работал на мусоре.

Чуть больше ста лет назад алюминий считался драгоценным металлом из которого делали украшения и предметы роскоши, потому что его производство обходилось очень дорого. Теперь же это самый распространенный сплав на Земле. Одних только банок производится 200 миллиардов штук в год. Наряду с железном и медным веком наше время можно назвать веком алюминия. Его легкость и прочность подходит для производства самых разных вещей от посуды до самолетов. Без него не было современной авиации, именно поэтому его еще называют крылатым металлом. Россия входит в тройку его крупнейших производителей, а вторичная переработка — вопрос требующий внимания. Тысячи тонн выплавленного и отслужившего алюминия продолжают свозить на свалки.

«Мы задумались о том, что если из отходов можно получать водород, то почему бы этот процесс не изучить и не превратить его в научный проект», — пояснил профессор кафедры цветных металлов и золота НИТУ МИСИС Александр Громов.

От реализации этого проекта выиграют все, и в первую очередь — металлурги. После того, как алюминий отдаст весь водород, он вновь готов к переплавке. Из одной обычной банки весом 15 граммов без малейших потерь получается точно такая же, а ее вторичное производство дешевле на 90%. Энергия, полученная от такой утилизации, стоит копейки, а если учесть, что алюминий разлагается 500 лет, позитивный экологический эффект будет неизмерим одними деньгами.

В случае, если это изобретение станет промышленной технологией, то решение таких важных вопросов, как получение дешевой энергии и утилизация отходов, мы с вами увидим уже в самом ближайшем будущем. И, возможно, это будущее будет таким, каким мы мечтали.