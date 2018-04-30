Ещё
Вперед в будущее: российские ученые смогут делать автомобильное топливо из мусора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вперед в будущее: российские ученые смогут делать автомобильное топливо из мусора 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Российские ученые разработали реагент, превращающий алюминиевые банки в экологически чистое топливо для автомобиля.
В лаборатории НИТУ МИСИС вместе с профессором Александром Громовым сестры Лена и Даша разработали состав, способный превратить банку из-под газировки в водородное топливо. Рецепт несложный — нарезать алюминиевую банку, залить водой, добавить специальный реактив. На выходе получится чистый водород.
Стоит добавить секретный реактив в обычную воду и алюминиевая стружка закипает, как таблетка аспирина, а энергии всего лишь от одной алюминиевой банки достаточно, чтобы легковой автомобиль проехал 20 метров, уверяют ученые.
Водород считается одним из самых энергетически эффективных видов топлива, его можно применять в качестве горючего альтернативного нефти и его производным.
Получать энергию из мусора человечество мечтает давно, но в решении этой проблемы пока не сильно продвинулось. Ведь в конце 20 века все были уверены, что после 2000 года научный рывок решит все проблемы землян. Об этом писали книги и снимали фильмы. В знаменитой трилогии «Назад в будущее», главный герой доктор Браун, вернулся из 2015 уже на летающей машине времени, двигатель которой работал на мусоре.
Чуть больше ста лет назад алюминий считался драгоценным металлом из которого делали украшения и предметы роскоши, потому что его производство обходилось очень дорого. Теперь же это самый распространенный сплав на Земле. Одних только банок производится 200 миллиардов штук в год. Наряду с железном и медным веком наше время можно назвать веком алюминия. Его легкость и прочность подходит для производства самых разных вещей от посуды до самолетов. Без него не было современной авиации, именно поэтому его еще называют крылатым металлом. Россия входит в тройку его крупнейших производителей, а вторичная переработка — вопрос требующий внимания. Тысячи тонн выплавленного и отслужившего алюминия продолжают свозить на свалки.
«Мы задумались о том, что если из отходов можно получать водород, то почему бы этот процесс не изучить и не превратить его в научный проект», — пояснил профессор кафедры цветных металлов и золота НИТУ МИСИС Александр Громов.
От реализации этого проекта выиграют все, и в первую очередь — металлурги. После того, как алюминий отдаст весь водород, он вновь готов к переплавке. Из одной обычной банки весом 15 граммов без малейших потерь получается точно такая же, а ее вторичное производство дешевле на 90%. Энергия, полученная от такой утилизации, стоит копейки, а если учесть, что алюминий разлагается 500 лет, позитивный экологический эффект будет неизмерим одними деньгами.
В случае, если это изобретение станет промышленной технологией, то решение таких важных вопросов, как получение дешевой энергии и утилизация отходов, мы с вами увидим уже в самом ближайшем будущем. И, возможно, это будущее будет таким, каким мы мечтали.
ТК «Звезда»: последние новости
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской провел брифинг для журналистов по ситуации в САР В Instagram стартует фотоконкурс, посвященный ПМЭФ-2018 В Санкт-Петербурге для удобства горожан и туристов время репетиций парада перенесено на 22:00
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обвинили в еще одном отравлении182
«Россия должна отдать мост»282
Прибалтика «преградила» путь войскам НАТО89
Россиян избавят от налога на недвижимость94
Израиль «проигнорировал» удар по Сирии322
Видео
00:38
«Россия должна отдать мост»
Украина Общество
00:35
Россию обвинили в еще одном отравлении
Европа В мире
03:17
Наталью Селезневу срочно прооперировали
Шоу-бизнес Другое
01:46
Стало известно о доходах Аксенова
Политика Личный счет
Опубликовано видео удара по военной базе в Сирии
Армия Ближний Восток
00:28
Трамп проиграл «схватку» с зонтом
В мире
00:25
Опубликовано видео аварийной посадки Ил-38
Происшествия
00:20
Утка с утятами перешла оживленную улицу
Общество
00:45
Огромная надувная утка «сбежала» с мероприятия
В мире
01:46
Минобороны показало эпичное видео учений
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение