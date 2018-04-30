Четыре причины, чтобы уехать из Нижнего Новгорода на время чемпионата мира

В Нижнем Новгороде будет небезопасно

Как правило, чувство опасности рождается там, где людям недостает информации. Именно так долгое время и происходит в Нижнем Новгороде. Несмотря на созданные сайты, рекламные ролики и телевыступления представителей региональных властей, горожане не находят ответов на прямые вопросы: сколько человек приедет в город, кто эти люди будут по социальному составу, могут ли среди них быть криминальные элементы, все ли будет сделано для благополучного существования жителей региона.

Долгие годы город существовал как закрытый для иностранцев. Это во многом сказывается сейчас: мы не представляем себе иностранцев как таковых, не знаем их традиций и манеры поведения. Даже специалисты туристической отрасли ждут идеального гостя — элегантного датчанина в кепи. А могут получить суетливого китайца или безбашенного жителя далекого островного государства. Практически никто в миллионном городе ничего не знает об этих людях, а это порождает слухи: они привезут болезни и разную заразу, будут много шуметь и, возможно, воровать.

Чтобы разбить подобные слухи, властям следовало бы больше разговаривать с населением. Но чиновникам и общественникам пока не хватает на это не только временных ресурсов, но и точных знаний, абсолютного владения информацией.

Футбольные матчи создадут транспортные проблемы

Перекрытый Канавинский мост, пешеходные зоны на центральных улицах, изменения маршрутов общественного транспорта. Это всего на несколько дней…

Но горожанам уже сейчас не хочется нервничать по поводу передвижения, возможных ранних подъемов, чтобы успевать на работу, и поздних возвращений домой. Кто-то боится давки в транспорте или автомобильных пробок на городских дорогах. Жителям нескольких улиц нужно получить пропуска практически… к себе домой. Это раздражает.

Будет явно нарушен привычный жизненный уклад

Закроется торговый центр в микрорайоне «Мещерское озеро». Министерство образования Нижегородской области еще в прошлом году разослало в районы рекомендательные письма об отмене выпускных балов летом 2018 года. Ряд детских садов переведет своих воспитанников в другие детсады — да, действительно дальше от дома. Соседи сдадут квартиру и придется коммуницировать с незнакомыми людьми. Горожане пересказывают «плохие» новости друг другу и сами при этом распаляются: надо уезжать.

Подорожают услуги и продукты

Очень может быть… Насчет всяческих подорожаний власти молчат и вряд ли удержат ситуацию. Уже сейчас известно, что транспортные компании подняли стоимость аренды туристических автобусов на дни чемпионата. Наценку от магазинов, салонов, ателье и прочих тоже вполне можно ожидать.

Горожане не верят, что без этого может обойтись чемпионат мира. ТВ-репортажи с мировых футбольных матчей всегда полны информации об агрессивных выходках фанатов. Нижегородцы боятся прямой физической расправы и, не находя комментариев органов безопасности об обратном, стремятся «спасти» себя сами — уехать на дачу, в деревню или в зарубежный тур.