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В Германии призвали учиться у России прагматизму
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В Германии призвали учиться у России прагматизму 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Как передает портал Flensburger Tageblatt, один из самых авторитетных немецких политиков «развеял многие иллюзии относительно Европы как союза, в основе которого лежат ценности, и как континента с открытыми границами, способного десятилетиями обеспечивать мир».
По мнению Габриэля, в современном мире «доминируют не ценности, но интересы». При этом в Германии довольно долго «преобладал довольно наивный взгляд на Европу». «Это потому, что у нас, немцев, все шло слишком уж хорошо», — не без иронии заметил экс-министр. Теперь он сомневается в том, что Берлин в свое время поступил правильно, приняв решение не вмешиваться в сирийский конфликт. «Другие страны — такие, как Россия и Иран — действовали там, отстаивая свои интересы», — цитирует издание социал-демократа. Он убежден, что «Европа должна учиться определять собственные интересы, как это делают США, Китай, Россия, Турция».
"Тех, у кого больше не осталось силы, не будут воспринимать не только сильные игроки, но и слабые, — приходит к парадоксальному выводу Габриэль. — Европейцам нужна более четкая внешняя политика, основанная на наших собственных интересах". Причем эти интересы формируются не в Европарламенте, но в диалоге между европейскими столицами.
Габриэль также обращает внимание будущих международников, что «всегда важно ставить себя на место другого». И осознавать, к примеру, что «итальянцы и греки мыслят иначе, нежели немцы». Неожиданно политик в своем выступлении поддержал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который возводит заборы на южных рубежах своей страны. Как известно, его политика считается в Берлине крайне непопулярной. Однако Габриэль предложил взглянуть на нее иначе: в конце концов, Орбан реализует европейское право, защищая внешние границы Шенгенской зоны.
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