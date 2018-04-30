В Германии призвали учиться у России прагматизму

Как передает портал Flensburger Tageblatt, один из самых авторитетных немецких политиков «развеял многие иллюзии относительно Европы как союза, в основе которого лежат ценности, и как континента с открытыми границами, способного десятилетиями обеспечивать мир».

По мнению Габриэля, в современном мире «доминируют не ценности, но интересы». При этом в Германии довольно долго «преобладал довольно наивный взгляд на Европу». «Это потому, что у нас, немцев, все шло слишком уж хорошо», — не без иронии заметил экс-министр. Теперь он сомневается в том, что Берлин в свое время поступил правильно, приняв решение не вмешиваться в сирийский конфликт. «Другие страны — такие, как Россия Иран — действовали там, отстаивая свои интересы», — цитирует издание социал-демократа. Он убежден, что «Европа должна учиться определять собственные интересы, как это делают США Китай , Россия, Турция ».

"Тех, у кого больше не осталось силы, не будут воспринимать не только сильные игроки, но и слабые, — приходит к парадоксальному выводу Габриэль. — Европейцам нужна более четкая внешняя политика, основанная на наших собственных интересах". Причем эти интересы формируются не в Европарламенте , но в диалоге между европейскими столицами.