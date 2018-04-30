1 мая: с чем его едят и почему празднуют?

Праздник Весны и Труда, День труда или 1 мая, мы называем этот праздник по-разному, но что мы знаем об истории возникновения этого праздника в нашем календаре, благодаря чему появилась возможность провести маевку с друзьями, семьей?

А история была такова…

1 мая 1886 года американские рабочие вышли на забастовку в городе Чикаго с требованием перейти с 15-ти часового рабочего дня на 8-ми часовой.

Испании, Италии, США, Многотысячные акции протеста завершилась кровавым разгоном, убийством десятков рабочих и массовыми увольнениями. Время спустя, в 1889 году Парижский конгресс II Интернационала принял решение о ежегодной первомайской демонстрации в память о жертвах чикагского митинга. Год спустя, в 1890 году, день международной солидарности трудящихся был отмечен впервые в Австро-Венгрии, Бельгии , Германии, Дании Норвегии , Франции, Швеции и некоторых других странах.

Спустя столетие день, обозначенный днем классовой борьбы и символом революции, стал очередным выходным, обозначенный как День труда. Ежегодно праздник отмечается в 142 странах мира, к счастью, у некоторых стран сохранилась традиция собирать людей под знаменами профсоюзов. В более 80 странах День труда не отмечается.

России , как правило, люди выходят на маевку со всеми близкими и родными, другие же проводят субботники на своих улицах, для третьих это возможность провести экскурсию с детьми на природе.

Мы спросили у дагестанцев, что для них значит День труда и как они проведут его?

«Как это принято среди большинства дагестанцев, 1 мая для меня возможность провести время в кругу семьи на природе, для меня, как для городского жителя это важно. Устроим маевку, будем готовить шашлыки и играть на природе», — говорит махачкалинец Магомед Гасанов