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НГТУ поможет сиротам в профориентации
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НГТУ поможет сиротам в профориентации 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Факультет энергетики университета стал участником социального проекта региона по профориентации детей-сирот во время школьного образования.
НГТУ присоединился к Филиалу ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС», МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей „Созвездие“ и Новосибирскому промышленно-энергетическому колледжу. Воспитанники центра под руководством специалистов проектируют систему энергоснабжения для источников освещения, которые работают от солнечных батарей для нерегулируемого пешеходного перехода. У проекта несколько целей: помочь сиротам увидеть перспективы профессионального и личного развития, чтобы они могли в будущем максимально полно реализовать свой потенциал, и популяризировать энергоэффективные технологии и возобновляемые источники энергии, потому что Россия пока отстает от других стран в вопросах их применения.
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