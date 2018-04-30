НГТУ поможет сиротам в профориентации 

Факультет энергетики университета стал участником социального проекта региона по профориентации детей-сирот во время школьного образования.
НГТУ присоединился к Филиалу ПАО «РусГидро» — «Новосибирская ГЭС», МКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей „Созвездие“ и Новосибирскому промышленно-энергетическому колледжу. Воспитанники центра под руководством специалистов проектируют систему энергоснабжения для источников освещения, которые работают от солнечных батарей для нерегулируемого пешеходного перехода. У проекта несколько целей: помочь сиротам увидеть перспективы профессионального и личного развития, чтобы они могли в будущем максимально полно реализовать свой потенциал, и популяризировать энергоэффективные технологии и возобновляемые источники энергии, потому что Россия пока отстает от других стран в вопросах их применения.