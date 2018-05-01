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В Хабаровском крае в лесу нашли двух мертвых тигрят
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В Хабаровском крае в лесу нашли двух мертвых тигрят 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
В минувшее воскресенье жители поселка Среднехорский Хабаровского края, собирая черемшу в лесу, обнаружили тела двух мертвых тигрят, передает информагентство Nation News.
Люди незамедлительно обратились в в минприроды Хабаровского края и дальневосточный филиал Центра «Амурский тигр».
В понедельник утром на место прибыли специалисты и полицейские. Останки тигрят отправлены на экспертизу. По словам директора дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, тигрята погибли примерно полгода назад. Полиция ведет проверку.
В Курганской области задержали двух браконьеров, сообщает портал URA.RU. По словам издания, мужчины убили трех лосей в неположенные для охоты сроки. За это злоумышленникам придется заплатить 880 тысяч рублей.
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