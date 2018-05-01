В Хабаровском крае в лесу нашли двух мертвых тигрят

В минувшее воскресенье жители поселка Среднехорский Хабаровского края , собирая черемшу в лесу, обнаружили тела двух мертвых тигрят, передает информагентство Nation News.

Люди незамедлительно обратились в в минприроды Хабаровского края и дальневосточный филиал Центра «Амурский тигр».

В понедельник утром на место прибыли специалисты и полицейские. Останки тигрят отправлены на экспертизу. По словам директора дальневосточного филиала Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, тигрята погибли примерно полгода назад. Полиция ведет проверку.