В Хабаровском крае нашли останки двух тигрят

Их обнаружили жители поселка Среднехорский в лесу во время сбора черемши и папоротника. Останки животных отправили на экспертизу в Уссурийск , она займет не больше месяца, сообщил РИА Новости директор дальневосточного филиала центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев . Тигрят нашли в воскресенье, 29 апреля.

«В понедельник утром, 30 апреля, на место прибыла группа в составе специалистов центра, полицейских, сотрудников министерства», — рассказал Арамилев. Он отметил, что тигрята, предположительно, погибли от трех до шести месяцев назад, то есть либо глубокой осенью, либо зимой. На вид им не больше полугода. Экспертам предстоит выяснить точную причину смерти животных. Полиция начала проверку. Версия насильственной смерти рассматривается в числе прочих.