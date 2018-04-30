Сборщики папоротника обнаружили останки двух тигрят в лесу у поселка в Хабаровском крае 

ХАБАРОВСК, 30 апреля. /ТАСС/. Останки двух маленьких тигрят обнаружили недалеко от поселка в Хабаровском крае. Об этом ТАСС сообщил директор дальневосточного филиала АНО «Центр „Амурский тигр“ Сергей Арамилев.
»Фрагменты тел двух тигрят нашли в лесном массиве недалеко от поселка Среднехорский в районе имени Лазо Хабаровского края. Вероятно трупы лежали с зимы — остались кости обтянутые кожей", — сказал Арамилев.
Он уточнил, что останки накануне днем в лесу обнаружили сборщики папоротника и черемши. О находке люди сразу сообщили центру, а также комитету охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов региона. Тела уже изъяты с места, будет проводится экспертиза, которая установит причины гибели тигрят.
Арамилев добавил, что найденным тигрятам было около трех-шести месяцев, в этом возрасте они, как правило, находятся с матерью. Возможно, взрослая тигрица была убита браконьерами, а детеныши погибли, оставшись без защиты и пропитания.
Амурский тигр — редкий хищник, занесенный в международную Красную книгу. Обитает на юго-востоке России, в Хабаровском и Приморском краях.