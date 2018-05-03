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Эксперт назвал возможную причину гибели тигрят в Хабаровском крае
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Эксперт назвал возможную причину гибели тигрят в Хабаровском крае 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 3 мая — РИА Новости. Погибшие тигрята, обнаруженные недалеко от поселка в Хабаровском крае, могли стать жертвами браконьеров либо умерли от истощения, сообщает в четверг центр «Амурский тигр».
Ранее сообщалось, что 29 апреля 2018 года сборщики черемши и папоротника обнаружили в лесу в окрестностях поселка Среднехорский двух мертвых тигрят. Тигрята, которым было около 3-5 месяцев, лежали на расстоянии 4-5 метров друг от друга. Предположительно, животные погибли в конце осени или зимой. На следующий день после обнаружения мертвых тигрят на место прибыли специалисты Минприроды Хабаровского края, полиции и центра «Амурский тигр». Останки животных направлены на экспертизу в Уссурийск.
"Имеющиеся данные свидетельствуют о двух возможных версиях. Первая: тигрята могли потерять мать, которая, возможно, могла пострадать от браконьерского выстрела, после чего стали блуждать по лесу в поисках пропитания и оказались в районе поселка, питались на помойке, где и погибли от истощения. В то же время тела лежали очень близко друг к другу, что практически не бывает в таких случаях. Правда, остается вариант, что их, истощенных, могли задавить собаки. По другой версии они, как и их мать, стали жертвой браконьеров, которые или который хранил у себя трупы, а потом от них избавился", — заявил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Он подчеркнул, что точную причину смерти тигрят выясняют эксперты центра диагностики болезней диких животных в городе Уссурийске. Полицией ведется доследственная проверка.
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