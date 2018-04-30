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Без вести пропавшего в Уфе Владимира Косухина нашли мертвым
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Без вести пропавшего в Уфе Владимира Косухина нашли мертвым 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
30 апреля добровольцы свернули поиски 36-летнего жителя Сипайлово. Волонтеры рассказали, что обнаружили тело Владимира Косухина. Мужчина погиб. Обстоятельства и причины его смерти предстоит выяснить следователям.
— Приносим соболезнования родным и близким, — написали в официальной группе поисковики.
Пропал Владимир еще 19 апреля. Он вышел из своего дома по улице Набережной и с тех пор его никто не видел. Семья мужчины обратилась за помощью к полиции и добровольцам. Брат Владимира подготовил ориентировку для поисков. Но, к сожалению, спустя одиннадцать дней Владимира нашли мертвым.
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