Без вести пропавшего в Уфе Владимира Косухина нашли мертвым

30 апреля добровольцы свернули поиски 36-летнего жителя Сипайлово. Волонтеры рассказали, что обнаружили тело Владимира Косухина . Мужчина погиб. Обстоятельства и причины его смерти предстоит выяснить следователям.

— Приносим соболезнования родным и близким, — написали в официальной группе поисковики.

Пропал Владимир еще 19 апреля. Он вышел из своего дома по улице Набережной и с тех пор его никто не видел. Семья мужчины обратилась за помощью к полиции и добровольцам. Брат Владимира подготовил ориентировку для поисков. Но, к сожалению, спустя одиннадцать дней Владимира нашли мертвым.