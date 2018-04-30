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Рвем наручники одним простым движением
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Рвем наручники одним простым движением 

Don't Panic 2 часа назад
Фото: Don't Panic
Настоящие полицейские наручники можно разорвать и для этого не надо быть супергероем. Просто действовать нужно не только руками, но и головой. Метод довольно прост. Обычные полицейские наручники скреплены между собой короткой и прочной металлической цепочкой. Изогните сцепку так, чтобы появилась опора для рычага. Теперь двигайте кистями рук, стараясь действовать на излом. Если с первых попыток порвать наручники не получилось, могут начаться некоторые проблемы. Кисти рук опухают и осложняют работу.
Конечно, есть и свои нюансы. Скованные за спиной руки освободить не получится — как тут сделаешь рычаг. И если вам попалась модель с жесткой сцепкой, пытаться освободиться таким образом тоже не стоит. Только руки повредишь.
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